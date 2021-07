Sono sempre più interessanti le vicende della serie televisiva turca Love is in the air. Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 26 al 30 luglio Serkan Bolat, sempre più indeciso su come comportarsi dopo aver appreso le dinamiche dell’incidente dei genitori di Eda Yildiz, sarà intenzionato a prendere le distanze dalla stessa in maniera definitiva.

L’architetto quindi, non riuscendo a svelare alla propria amata che il responsabile del decesso dei suoi cari è indirettamente suo padre, non avrà altra scelta oltre a quella di chiudere la loro storia d’amore.

Anticipazioni Love is in the air, episodi al 30 luglio: Aydan e Ayfer decise a separare Serkan e Eda

Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani vedranno da lunedì 26 a venerdì 30 luglio, sempre dalle 15:30 alle 16:25, svelano che mentre Selin sarà in crisi per aver perso l’impiego alla Art Life e Ferit, Serkan ed Eda decideranno di essere sinceri con i propri familiari e quindi li metteranno al corrente della loro storia d’amore. Aydan e Ayfer non perderanno tempo per unire le loro forze: decise a far lasciare Yildiz e Bolat, gli faranno diverse richieste. In seguito Alptekin, mentre verserà ancora in condizioni critiche di salute, dirà al figlio Serkan di volergli cedere la holding.

A questo punto l’architetto chiederà a Selin di tornare nella sua azienda, poiché ha bisogno del suo sostegno per mandare avanti il lavoro. Intanto Efe farà delle indagini su Eda, invece Aydan e il marito Alptekin apprenderanno che la holding è coinvolta con il decesso dei genitori di Eda. Infatti quando quest’ultima era piccola, la holding diede in subappalto la costruzione di cottage estivi per le vacanze: purtroppo un muro di contenimento crollò su un’auto in transito guidata dai genitori della fanciulla, causandone il decesso immediato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alptekin, successivamente, si mise alla ricerca della figlia dei due defunti senza riuscire a rintracciarla, poiché a seguito della tragedia Eda e la zia cambiarono il loro cognome: a distanza di anni dalla terribile accaduto, Alptekin confesserà la verità al figlio.

Selin gelosa del suo ex fidanzato Ferit, Bolat vuole lasciare Yildiz

Nel contempo Efe organizzerà un incontro, a cui prenderanno parte tutti i collaboratori della Art Life, per festeggiare il suo ingresso nella holding. Intanto Serkan non avrà il coraggio di confessare a Eda come sono deceduti i suoi genitori: la fanciulla nel contempo sospetterà che il suo amato le nasconda qualcosa, non appena inizierà a notare degli strani atteggiamenti. Ceren non la prenderà bene quando Ferit le dirà di essere stata proposta come avvocato della holding: la complicità tra i due scatenerà la gelosia di Selin, che intanto distruggerà il suo abito da sposa con l’aiuto di Eda.

Aydan, sempre più preoccupata, chiederà a Seyfi di recarsi a casa di Ayfer per scoprire come procede tra Yildiz e suo figlio.

Efe, dopo aver fatto capire di essere interessato al progetto dell’hotel green dell’Art Life, proporrà a Serkan di collaborare con Eda per l’ideazione della parte paesaggistica, ma riceverà un netto rifiuto. Non appena Bolat si sfogherà con Engin, in merito al dilemma sul dire o no la verità sulla morte dei suoi genitori a Eda, l'amico gli consiglierà di essere sincero con lei. L'architetto, però, farà un passo indietro, poiché temerà di poter far soffrire la sua amata. L’uomo però arriverà a prendere una drastica decisione, visto che deciderà di mettere la parola fine alla loro relazione. Come reagirà la fanciulla?