Cresce l'attesa per la messa in onda in prima visione assoluta di Doc-Nelle tue mani 2, la fortunatissima Serie TV di Rai 1 con protagonista Luca Argentero, che tornerà in onda nel corso della prossima stagione tv. In queste settimane, gli attori protagonisti della fiction medical campione di ascolti sono impegnati sul set con le riprese dei nuovi episodi. Tra i riconfermati vi è anche il giovane attore Pierpaolo Spollon, che tornerà a vestire i panni di Riccardo e in questa seconda stagione potrebbe anche trovare l'amore.

Pierpaolo Spollon e gli spoiler su Doc-Nelle tue mani 2

Nel dettaglio, a fornire le prime anticipazioni sulle trame di Doc-Nelle tue mani 2 è stato proprio l'attore Pierpaolo Spollon: quest'ultimo sui social ha lanciato uno spoiler sibillino su quello che potrebbe accadere nel corso delle nuove puntate della serie tv Rai.

L'attore che nella fiction veste i panni di Riccardo Bonvegna ha mandato in visibilio i fan nel momento in cui ha postato uno scatto in compagnia dell'attrice Matilde Gioli, che veste i panni di Giulia Giordano, scrivendo: "Non avete idea di cosa vi stiamo combinando. Quanto è quotata una storia d'amore Giordano-Bonvegna da zero a limone?".

Insomma un indizio sibillino sul fatto che, in questo nuovo capitolo della fiction si potrebbe assistere alla nascita di questa nuova coppia composta proprio da Riccardo e Giulia, per la gioia dei tantissimi fan che fanno il tifo per loro e che sperano davvero possa sbocciare l'amore.

Giusy Buscemi arriva nel cast di Doc-Nelle tue mani 2

In attesa di scoprire se tra Giulia e Riccardo sboccerà per davvero l'amore nel corso delle nuove puntate, le anticipazioni su Doc-Nelle tue mani 2 rivelano che ci sarà spazio anche per delle new entry che non passeranno affatto inosservate.

L'attenzione è incentrata in primis sull'arrivo di Giusy Buscemi, ex Miss Italia e protagonista della fiction Un passo dal cielo, la quale sarà una delle nuove protagoniste della serie.

Questa volta, la Buscemi vestirà i panni di una nuova dottoressa che arriverà in corsia e metterà a soqquadro la vita del dottor Andrea Fanti.

Le nuove puntate di Doc 2 previste nel 2022 in tv

Non si esclude, infatti, che i risvolti possano essere del tutto inaspettati e che la dottoressa possa far capitolare il tenebroso Andrea.

Insomma un secondo capitolo decisamente scoppiettante, durante il quale verrà raccontato anche il dramma dell'emergenza Covid-19 che arriverà anche nell'ospedale dove lavora Fanti e la sua squadra di medici e specializzandi.

L'appuntamento con le nuove puntate della fiction Rai è previsto a partire dal 2022 in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia.