Ci sarebbero cambiamenti in vista nel cast di Amici. Quando sembrava confermata la "formazione" dell'anno scorso, ecco trapelare nuove indiscrezioni che rimettono tutto in gioco. Se Lorella Cuccarini ha fatto sapere di essere appena stata confermata da Maria De Filippi per la prossima edizione, lo stesso non si può dire per gli altri professori, che ancora non si sono esposti sul loro futuro nel talent show. Gli ultimi Gossip, però, sostengono che Anna Pettinelli potrebbe essere sostituita, mentre Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle e potrebbe approdare proprio nel format di Canale 5.

Todaro dice addio a Milly Carlucci e si avvicina ad Amici

È notizia di giovedì 29 luglio che Raimondo Todaro non parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo essere stato maestro dei vip per oltre 16 anni, il siciliano ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi a nuove sfide professionali.

Anche se il ballerino non l'ha detto espressamente nel suo post che ha pubblicato su Instagram, i siti di gossip sono quasi certi che il suo futuro sarà nel cast di Amici, format della concorrenza condotto da Maria De Filippi.

L'uomo avrebbe detto addio a Milly Carlucci per avvicinarsi alla trasmissione di Canale 5, che quest'anno festeggia la sua 21esima stagione.

Qualora diventasse uno degli insegnanti della scuola, Raimondo ritroverebbe l'ex moglie Francesca Tocca.

Anche lei professionista di latinoamericano da anni, nei prossimi mesi potrebbe lavorare fianco a fianco con il padre della sua bambina, nonché ex compagno.

Le voci sul ritorno di Alberto Urso ad Amici

Per un nuovo professore che potrebbe arrivare, un altro potrebbe non essere confermato nel cast dell'edizione 2021/2022 di Amici.

Recenti rumor, infatti, sostengono che Anna Pettinelli non avrebbe ancora la certezza di partecipare alla stagione che debutterà su Canale 5 il prossimo 18 settembre.

La conduttrice radiofonica, infatti, potrebbe essere sostituita da un ragazzo che ha vinto il talent show qualche anno fa, un tenore che è sempre stato a cuore a Maria De Filippi.

Si vocifera che una delle new entry della commissione interna potrebbe essere Alberto Urso. Il giovane affiancherebbe Rudy Zerbi e Arisa nella scelta dei talenti nel canto che comporranno la nuova classe.

Chi è già sicura di bissare l'esperienza nella scuola, invece, è Lorella Cuccarini. In questi ultimi giorni di luglio, infatti, la showgirl ha fatto sapere di essere stata riconfermata per la nuova edizione dalla viva voce della presentatrice, che l'ha apprezzata tanto nel suo debutto come insegnante di ballo.

La data del debutto di Amici 21

Per conoscere il cast della ventunesima edizione di Amici il pubblico dovrà attendere ancora un po'. La prima puntata della nuova stagione del talent show, infatti, andrà in onda sabato 18 settembre, con largo anticipo rispetto agli anni passati.

Un rumor che ancora non ha trovato conferma sostiene che lo speciale, nel quale sarà presentata la classe 2021/2022, dovrebbe iniziare con un omaggio a Michele Merlo, l'ex allievo scomparso meno di due mesi fa a causa di una leucemia fulminante.

Maria De Filippi, dunque, si sta preparando per offrire ai telespettatori una lunga programmazione del suo storico format. Si dice, infatti, che se anche inizierà prima rispetto al solito, Amici 21 non terminerà tra marzo e febbraio, ma andrà avanti fino a maggio come è sempre successo.

Tra le prime novità certe c'è il ritorno di Luca Zanforlin tra gli autori e la promozione di Giulia Stabile da alunna vincitrice a membro del corpo di ballo.