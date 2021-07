Proseguono a ritmo serrato le riprese de Il Paradiso delle Signore 6 , la seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che tornerà in onda dal 13 settembre in poi, con le nuove puntate in prima visione assoluta. I fan sono curiosi di scoprire e di vedere quello che succederà e quali saranno i nuovi colpi di scena di questo capitolo che promette grandi sorprese. Occhi puntati in primis sul giovane Salvatore che, in questa sesta stagione, potrebbe ritrovare l'amore ma ci sarà spazio anche per la scoperta del segreto custodito da Giuseppe Amato.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".