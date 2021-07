La sesta edizione del GF Vip andrà in onda a partire da metà settembre, ma sono già tanti i nomi che le riviste di Gossip stanno accostando al cast. Se celebrità come Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro starebbero riflettendo sull'eventualità di partecipare al reality-show, altre come Melissa Satta e Nina Moric smentiscono categoricamente che questo possa avvenire. Chi aspira ad entrare nella casa di Cinecittà, sono due personaggi noti soprattutto per aver preso parte a qualche puntata di U&D e di Temptation Island: Fabrizio Cilli e Sofia Calesso sono pronti a diventare "vipponi".

Nuovi rumor sulla sesta edizione del GF Vip

Il GF Vip 6 sta scaldando i motori: tra circa due mesi, infatti, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione, quella che vedrà ancora Alfonso Signorini nel ruolo di conduttore.

Per quanto riguarda il cast di concorrenti, si sa ancora pochissimo: nessun personaggio famoso è stato confermato come futuro "vippone", anche perché manca ancora un bel po' al ritorno su Canale 5 del reality-show.

Nelle ultime ore, però, due "celebrità" hanno fatto un appello al presentatore del format Mediaset, con la speranza che possa prenderli in considerazione per la stagione 2021/2022.

Fabrizio Cilli, conosciuto per aver corteggiato Gemma Galgani a Uomini e donne qualche mese fa, ha pubblicato delle Instagram Stories per candidarsi al cast del Grande Fratello Vip 6.

L'ex cavaliere del Trono Over, inoltre, ha incluso in questa particolare richiesta una sua amica, una ragazza che è nota per aver preso parte ad una recente edizione di Temptation Island.

L'appello degli aspiranti inquilini della casa del GF Vip

In un video che ha caricato sul suo profilo Instagram, Fabrizio Cilli ha detto: "Mi candido al GF Vip 6.

Farò di tutto per farmi prendere e dimostrare che si potranno divertire con me".

L'ex fiamma di Gemma Galgani, poi, si è rivolto direttamente ad Alfonso Signorini ed ha aggiunto: "Prendetemi in considerazione, non sono uno sconosciuto e ho diritto di partecipare. Io ci sono, aspetto una tua chiamata".

Poco dopo, l'ex cavaliere del Trono Over ha ripreso parola ed ha coinvolto nel suo appello Sofia Calesso: "Ci candidiamo al GF Vip.

A chi non sta bene, è pregato di passare oltre".

La ragazza appena citata ha preso parte ad una recente edizione di Temptation Island, quella che ha visto tra i suoi protagonisti anche personaggi famosi come Antonella Elia e Manila Nazzaro con i rispettivi compagni.

I possibili concorrenti del GF Vip

Se Fabrizio Cilli e Sofia Calesso si sono proposti a Signorini per il GF Vip 6, altre celebrità hanno smentito una loro eventuale partecipazione al reality-show di Canale 5.

Melissa Satta, ad esempio, ha commentato il gossip che la voleva vicina al cast del programma dicendo che non accetterebbe perché sentirebbe troppo la mancanza del figlio Maddox. Anche Nina Moric ha fatto sapere che non figurerà nelle nuove puntate del format che conduce il suo amico Alfonso.

Altri personaggi, invece, non hanno ancora smentito le voci che li vorrebbero prossimi a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, e loro sono: la cantante Katia Ricciarelli, l'ex nuotatore Manuel Bortuzzo, la figlia d'arte Anna Lou Castoldi, le showgirl Miriana Trevisan e Francesca Cipriani, lo stilista Giovanni Ciacci, l'ex tronista Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello.

Pamela Prati, infine, potrebbe bissare l'esperienza al GF Vip: si dice, infatti, che gli addetti ai lavori starebbero riflettendo su un possibile ritorno della sarda nella casa, quella che l'ha accolta per poche settimane qualche anno fa (quando su Canale 5 è andata in onda la prima edizione Vip del reality).