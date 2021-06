Anche se manca ancora l'ufficialità, è molto probabile che le nuove opinioniste del GF Vip saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Interpellata sulle donne che dovrebbero prendere il suo posto e quello di Pupo al fianco di Alfonso Signorini, Antonella Elia ha usato parole al veleno, soprattutto nei confronti della conduttrice romana che, proprio come lei, si appresta a fare il salto di qualità da concorrente a commentatrice del reality.

Il pensiero dell'ex opinionista del GF Vip sulle new entry

Quando mancano ancora un po' di mesi al ritorno su Canale 5 del GF Vip, in rete si rincorrono le indiscrezioni e i Gossip sui personaggi famosi che animeranno il cast della sesta edizione.

Tra le tante novità che il reality proporrà al pubblico a settembre, ci sono anche due opinioniste nuove di zecca.

Pupo ed Antonella Elia, infatti, dovrebbero lasciare il posto a due donne diverse che hanno esperienze opposte nel mondo dello spettacolo. Intervistata di recente sul programma al quale ha partecipato per due anni consecutivi (prima come concorrente e poi come commentatrice dallo studio), la bionda showgirl ha lanciato qualche frecciatina soprattutto verso una collega che sta per rimpiazzarla. "Io temo che loro due non bastino, non ce la faranno mai a sostituirmi", ha attaccato Antonella nello sfogo che i siti stanno riportando il 23 giugno.

Il commento sulle possibili opinioniste del GF Vip 6

Scendendo nel dettagli di chi a settembre dovrebbe prendere il posto che un anno fa è stato suo e di Pupo, Antonella ha aggiunto: "Adriana Volpe è una maestrina e non mi aspetto nulla da lei. Non si esporrà e cercherà di essere amica di tutti per mantenere gli equilibri". Elia, dunque, non concorda con gli addetti ai lavori che avrebbero arruolato la presentatrice di Tv8 per la sesta edizione del GF Vip, quella che debutterà sul piccolo schermo tra circa tre mesi.

Su Sonia Bruganelli, invece, l'ormai ex opinionista del reality ha detto: "Lei è sveglia e tagliente. Ha tutte le carte in regola per fare bene". Insomma, la bionda soubrette approva il possibile arrivo della moglie di Paolo Bonolis nel cast del programma Mediaset, mentre non apprezza la collega presentatrice che ha partecipato alla quarta edizione assieme a lei.

I rumor sul cast del GF Vip 6

Visto che mancano ancora tre mesi al ritorno in tv del GF Vip, sono tanti i gossip che circolano sui concorrenti e su coloro che affiancheranno il conduttore Alfonso Signorini in studio. Per quanto riguarda i futuri 'vipponi', si vocifera che potrebbero accettare di entrare nella casa la cantante lirica Katia Ricciarelli, la showgirl Miriana Trevisan, l'attore spagnolo Alex Gadea (protagonista de Il Segreto), Mariano Catanzaro (tronista di Uomini e Donne e 'pupo' a La Pupa e il Secchione e viceversa), l'attrice Sandra Milo, il giornalista Amedeo Goria, Gaia Zorzi (sorella del vincitore della quinta edizione, Tommaso), l'ex nuotatore Manuel Bortuzzo e Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento).

Non è da escludere, inoltre, che il reality riapra le porte a chi è già stato protagonista qualche anno fa: Pamela Prati, infatti, sarebbe pronta a bissare l'esperienza tra le mura di Cinecittà dopo quello che la stampa ha ribattezzato "Caltagirone Gate". Sulla durata del programma si sa ancora poco: c'è chi ipotizza che anche la prossima stagione durerà quanto quella precedente (ovvero circa sei mesi, da metà settembre all'inizio del 2022), ma è ancora troppo presto per avere la certezza di ciò. Il format condotto da Signorini, comunque, dovrebbe tornare in onda col doppio appuntamento settimanale, al lunedì e al venerdì sera.