Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Love is in the air e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 26 al 30 luglio 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e clamorosi colpi di scena. Occhi puntati su Selin, che si ritroverà a vivere un periodo di profonda crisi mentre Eda e Serkan, dopo aver fatto pace con i loro sentimenti, decideranno di uscire allo scoperto e di vivere con serenità la loro relazione sentimentale.

Eda e Serkan escono allo scoperto: anticipazioni Love is in the air 26-30 luglio 2021

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Love is in the air, in programma su Canale 5 fino al prossimo 30 luglio 2021, rivelano che Selin si ritroverà ad affrontare uno dei periodi più bui e complicati della sua vita, dopo essere stata lasciata all'altare dal promesso sposo.

Di conseguenza, Selin non si ritroverà soltanto ad avere perso l'amore di Ferit, che all'ultimo momento ha deciso di annullare le loro nozze, ma si ritroverà a dover rinunciare anche al suo impiego in azienda.

Al contrario, invece, Eda e Serkan si ritroveranno a vivere uno dei periodi più felici e sereni della loro vita. I due, infatti, decideranno di uscire allo scoperto e quindi di annunciare a tutti la loro storia d'amore, senza doversi più nascondere.

La terribile scoperta sui genitori di Eda

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle prossime puntate della soap opera turca di Canale 5, rivelano che i genitori di Serkan si ritroveranno a fare i conti con una scoperta a dir poco clamorosa, che potrebbe avere delle pesanti conseguenze anche su loro figlio.

Alptekin, infatti, scoprirà di essere in parte responsabile con la sua azienda della prematura e improvvisa morte dei genitori di Eda, avvenuta diversi anni addietro, quando i due si trovavano all'interno di un'abitazione che venne costruita proprio dalla Art Life.

Di conseguenza, una volta appurata la realtà dei fatti, Serkan verrà messo al corrente della situazione e per lui sarà un durissimo colpo da digerire.

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che la stessa Eda, col passare dei giorni, si renderà conto che c'è qualcosa che non va e comincerà ad avere il sospetto che il suo uomo le stia nascondendo qualcosa.

Selin gelosa di Ferit: anticipazioni Love is in the air al 30 luglio 2021

Del resto, il giovane Bolat si ritroverà in una posizione molto complicata da gestire.

Non sa, infatti, se parlare ad Eda e quindi raccontarle tutta la verità su quanto ha scoperto sul conto di suo padre oppure tacere e andare avanti.

E poi ancora Ceren in questi nuovi episodi della serie, scoprirà grazie a Ferit, di essere stata proposta come nuovo avvocato dell'azienda. Di conseguenza, la vicinanza sempre più sospetta tra Ferit e Ceren, finirà per scatenare anche le gelosie da parte di Selin.

La coppia Serkan-Eda conquista il pubblico di Canale 5 e rimpiazza Can Yaman

Insomma una settimana decisamente movimentata e densa di sorprese per tutti i protagonisti della seguitissima serie turca che, giorno dopo giorno, sta appassionando una platea sempre più vasta di spettatori, la quale ormai supera la soglia del milione e mezzo di fedelissimi al giorno (seppur in piena estate).

E così, la coppia Eda-Serkan ha preso ufficialmente il posto delle coppie che in passato erano formate da Can Yaman e da varie partener femminili, visto che per anni l'attore turco sex symbol ha tenuto banco su Canale 5 con diverse serie pomeridiane.

L'ultima, in ordine di tempo, è Mr Wrong - Lezioni d'amore che dopo un esordio in daytime è stata trasferita nella prima serata di Canale 5, dove gli ascolti però non stanno brillando.