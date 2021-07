Nuove anticipazioni sui palinsesti Mediaset per la stagione autunnale 2021. Tante le novità che ci saranno sulle tre reti del Biscione, tra cui le più importanti saranno concentrate su Canale 5 e Italia 1.

In prime time, ad esempio, ci sarà una "rivoluzione" per quanto riguarda la conduzione de Le Iene, lo storico programma di inchieste in onda sulla rete più "giovane" del gruppo Mediaset.

Occhi puntati anche su Barbara d'Urso che, in questa nuova stagione televisiva, dovrà fare a meno degli appuntamenti serali.

Cambiano i conduttori de Le Iene: anticipazioni palinsesti autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per l'autunno 2021, rivelano che ci saranno delle novità importanti legate alla conduzione de Le Iene.

Dopo l'addio di Alessia Marcuzzi (la quale ha comunicato la sua decisione di lasciare Mediaset dopo ben 25 anni di onorata carriera, costellata da tanti successi televisivi) emergono le prime indiscrezioni su chi potrebbe sostituirla.

Le ultimissime indiscrezioni di queste ore rivelano che il patron del programma di Italia 1, Davide Parenti, avrebbe chiesto alla cantante Elodie di prendere in mano le redini de Le Iene nel corso della prossima stagione televisiva. Sembrerebbe che Elodie non abbia rifiutato la proposta, anche se, al momento, avrebbe dato la sua disponibilità soltanto a partire dal prossimo gennaio 2022.

Resta da capire anche chi prenderà il posto di Nicola Savino, dato che dal prossimo autunno, il conduttore sarà al timone di un nuovo programma con protagonisti i bambini e il mondo della scuola, in onda sempre su Italia 1.

Barbara d'Urso resta senza prime time a Mediaset

Inoltre le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per la prossima stagione autunnale, rivelano che non ci saranno appuntamenti in prime time per Barbara d'Urso.

La conduttrice, infatti, a partire dal prossimo mese di settembre tornerà soltanto al timone di Pomeriggio 5, in onda nella fascia del daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Il talk show pomeridiano di Barbara D'Urso, in onda nei giorni feriali, rispetto alla formula delle ultime stagioni, dovrebbe subire dei drastici cambiamenti.

Si parla di una riduzione della durata e anche di contenuti, dato che dovrebbe essere incentrato in primis sull'attualità e sulla cronaca.

Verissimo approda nella domenica pomeriggio di Canale 5: anticipazioni palinsesti Mediaset

Sempre in prime time su Canale 5, ci sarà spazio per il ritorno di Tu si que vales, la trasmissione del sabato sera condotta da Belen Rodriguez, che proprio in queste ore ha annunciato la nascita della seconda figlia Luna Marì.

Nel daytime domenicale, invece, ci sarà spazio per l'arrivo di Verissimo, finora in onda invece solo di sabato. Il talk show condotto da Silvia Toffanin sarà trasmesso nella seconda parte del pomeriggio del giorno festivo, dalle ore 17 in poi.