L’ennesima partenza della domestica Arantxa (Gurutze Beitia) nelle nuove puntate italiane della soap opera Una vita, sarà seguita da quella dei due novelli sposi Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) ed Emilio Pasamar (Josè Pastor). La giovane artista dopo il lieto evento lascerà Acacias 38 al fianco del marito, con l’obiettivo di diventare una cantante popolare per merito del trasferimento in Argentina.

Dopo qualche giorno, Bellita Del Campo (Maria Gracia) e il marito José Miguel (Manuel Bandera) non avranno altra scelta oltre a quella di recarsi dalla loro unica figlia, quando sapranno che ha avuto dei malesseri dopo aver annunciato di essere in dolce attesa.

Una vita, spoiler: Emilio e Cinta si sposano, Camino continua ad amare Maite durante le nozze con Ildefonso

Gli spoiler relativi agli avvenimenti degli episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente, svelano che una delle coppie del quartiere di Acacias 38 uscirà di scena in modo temporaneo, dato che in seguito ci sarà una breve comparsa. Tutto avrà inizio quando Emilio e Cinta finalmente dopo aver superato tanti ostacoli, coroneranno il loro sogno d’amore diventando marito e moglie: prima di pronunciare il fatidico sì, i due decideranno di lasciare il paese dopo essersi sposati. In particolare il figlio di Felicia vorrà seguire la propria amata nel tour in giro per il mondo.

Nel contempo nella cittadina iberica verrà celebrato anche l’infelice matrimonio di Ildefonso e Camino: quest’ultima seppur continuerà ad amare Maite (Ylenia Baglietto) si vedrà costretta a sposare il giovane aristocratico per accettare le condizioni della madre Felicia (Susana Soleto).

Purtroppo la giovane Pasamar non potrà contare sul supporto del fratello Emilio, poiché dopo le nozze sarà pronto a iniziare una nuova vita in Argentina con Cinta.

Cinta si sfoga con i suoi cari, Bellita e il marito raggiungono la figlia in Argentina

Bellita e José Miguel saranno tristi al pensiero di doversi separare dalla figlia, ma tuttavia sapranno quanto la fanciulla sia desiderosa da sempre di seguire le sue orme per realizzare uno dei suoi sogni.

A questo punto Cinta ed Emilio si trasferiranno in Argentina, e nonostante la distanza si sentirà parlare ancora di loro nel quartiere di Acacias 38. La giovane Dominguez tramite una missiva scritta ai propri cari si sfogherà, confessando di avere dei problemi con la sua gravidanza: a causa di questa spiacevole notizia, Bellita e il marito non perderanno tempo per raggiungere la figlia, ovviamente con l’obiettivo di prendersi cura della stessa.