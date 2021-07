Proseguono le riprese di Doc-Nelle tue mani 2, la fortunatissima Serie TV medical del prime time di Rai 1, con protagonista Luca Argentero. Dopo lo straordinario successo della prima serie, che ha sfiorato la media degli otto milioni di spettatori, sono in fase di preparazione gli episodi della seconda stagione. Una serie attesissima dal pubblico, che potrà tornare a contare sulla presenza dell'attore Alberto Malanchino, che veste i panni di Gabriel Kidane. In una recente intervista, ha ammesso che il suo personaggio tornerà ad essere al centro delle trame della fiction, seppur in maniera più drammatica.

Le prime anticipazioni su Doc-Nelle tue mani 2

Nel dettaglio, le anticipazioni su Doc-Nelle tue mani 2, rivelano che l'attore di Gabriel tornerà ad essere protagonista anche delle puntate di questa seconda stagione.

In un primo momento, la sua presenza sembrava essere incerta, complice il fatto che Gabriel al termine della prima stagione, aveva ammesso di sentire in bisogno di ritornare di nuovo in Etiopia e di riabbracciare i suoi familiari.

Alla fine, però, sembrerebbe proprio che questo viaggio non lo farà, dato che Alberto Malanchino ha confermato in una recente intervista che farà parte del cast di Doc-Nelle tue mani 2.

L'attore di Gabriel presente nella seconda stagione di Doc

"Ci sono storie come quelle di Gabriel che devono continuare ad essere raccontate. Non esiste una narrativa unica", ha ammesso l'attore svelando così di essere impegnato con le riprese delle nuove puntate della fiction medical del prime time Rai.

Ma cosa succederà a Gabriel in questo secondo capitolo? L'attore, pur non sbilanciandosi più di tanto con gli spoiler, così da non rovinare la magia ai tantissimi telespettatori della serie, ha annunciato che ci saranno dei cambiamenti importanti legati al suo personaggio.

"Il percorso di Gabriel sarà più drammatico e complesso", ha ammesso l'attore preannunciando così che ci saranno dei nuovi risvolti e possibili colpi di scena che di sicuro non passeranno inosservati in questa seconda stagione.

La messa in onda di Doc 2 prevista nel 2022

Tuttavia, per vedere in onda i nuovi episodi di Doc-Nelle tue mani 2, bisognerà attendere ancora un bel po' di tempo. Le riprese proseguiranno ancora per i prossimi mesi e la fiction sarà trasmessa in prima visione assoluta su Rai 1, soltanto nel 2022.

Intanto, però, per chi non avesse seguito la prima stagione in televisione oppure abbia intenzione di rivedere gli episodi di Doc, ogni giovedì sera in prime time su Rai 1 vanno in onda le repliche della prima stagione (e, anche in questo caso, gli ascolti sono molto positivi, con una media di oltre 2,4 milioni a settimana e più del 13% di share).