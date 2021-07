Sebbene la showgirl non abbia fatto il nome di chi le avrebbe suggerito di dire quella cosa, Elia ha fatto mea culpa: "Ma che accusa è? Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia".

In particolare Antonella Elia si è detta convinta di non avere fatto body shaming alla collega. Mentre in merito alla definizione di "Regina del Gorgonzola", Elia ha confidato che la cosa le era stata suggerita.

