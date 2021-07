La scomparsa di Raffaella Carrà avvenuta lo scorso lunedì 5 luglio ha sicuramente generato molta commozione in tutto il mondo dello spettacolo.

Nei giorni scorsi anche Giulia Salemi ha voluto fare una dedica speciale all’artista bolognese, dedicandole il suo primo tweet da quando ha ottenuto la spunta blu. A quanto pare, però, il gesto della modella non è piaciuto a tutti i suoi followers.

Il post di Giulia Salemi

Per ricordare l’artista scomparsa, Giulia Salemi ha deciso di celebrarla in modo particolare. La modella italo-persiana, proprio in quelle stesse ore era riuscita ad ottenere la spunta blu sul proprio account Twitter, badge che sta a indicare che il profilo è verificato.

Di conseguenza, la giovane ha scelto di dedicare le sue prime parole all'artista emiliana: "Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine", infine ha inserito l'hashtag #ciaoraffaella.

Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) July 9, 2021

In poco tempo, il cinguettio di Salemi ha ottenuto numerosi cuoricini di apprezzamento, ma anche tantissimi commenti non sempre positivi.

La reazione del web

Secondo alcuni utenti, il post di Giulia Salemi non sarebbe affatto una cosa di cui vantarsi. Un utente ha chiosato: “Raga, io non seguo Giulia, ma mi dispiace dispiace che faccia queste figure. Questo tweet è irrispettoso”.

L’utente in questione si è domandata cosa c’entrasse il successo personale raggiunto dalla modella con la scomparsa di un’icona. Un altro utente ha chiesto “rispetto” per le persone scomparse. Un altro ancora, ha invitato Salemi a restare in silenzio per fare una figura migliore.

Se da un lato c’è chi ha criticato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, dall’altro vi è anche chi ha spezzato una lancia a suo favore.

Nel dettaglio, una fan ha invitato i detrattori di Giulia a passare oltre se non condividevano il gesto. Un altro utente ha spiegato che il tweet poteva essere evitato, ma che probabilmente Giulia ha agito in buona fede.

Botta e risposta fra altri personaggi dopo l'addio a Raffaella

Moltissimi personaggi famosi hanno postato dei messaggi social dopo la scomparsa di Raffaella Carrà.

In alcuni casi ne sono scaturite anche delle polemiche.

Ad esempio Tommaso Zorzi per ricordare la scomparsa di Raffaella ha pubblicato un video su Instagram, in cui ha mostrato gli occhi lucidi. Secondo Selvaggia Lucarelli, il giovane milanese avrebbe potuto evitare una scena simile. Dalla stoccata della giornalista, è scaturito un botta e risposta social con lo stesso Zorzi.

Heather Parisi, invece, ha parlato di ipocrisia: sebbene non abbia fatto alcun nome o riferimento secondo alcuni utenti potrebbe essersi riferita alle parole di Lorella Cuccarini, la quale in passato ebbe rapporti poco idilliaci con Raffaella Carrà, ma in occasione della sua scomparsa, però, ha deciso di dedicare delle parole tenere per Raffaella.

Situazione che, secondo l'interpretazione di diversi utenti del web, non sarebbe stata apprezzata dalla ballerina americana.