Molti colpi di scena movimenteranno le puntate di Beautiful in onda a metà luglio negli Usa. Gli spoiler americani evidenziano che Justin Barber cercherà vendetta dopo essere stato licenziato dalla Spencer Publications. L'avvocato, infatti, vorrà unirsi con Ridge Forrester (Thorsten Kaye) per vendicarsi di Bill Spencer.

Beautiful: Hope libera Thomas dalle grinfie di Justin

Le anticipazioni di Beautiful, sulle puntate in onda a metà luglio in America, rivelano che Eric (John McCook) avrà dei gravi problemi d'amore. Forrester apparirà molto triste quando osserverà il dipinto di Quinn (Rena Sofer) posto sopra il camino della sua grande villa.

Dopodiché avrà un confronto con Carter, al quale assicurerà il suo posto di lavoro alla Forrester Creations a patto che non veda più sua moglie. L'avvocato entrerà in crisi, visto che ha iniziato a innamorarsi davvero di Fuller. A tal proposito, i due si incontreranno poco dopo e parleranno dell'incontro che l'uomo ha avuto con Eric. I due amanti dimostreranno di riuscire a stare distanti?

Hope, intanto, riuscirà a liberare Thomas dalle grinfie di Justin. Il ragazzo, ormai con le prove in mano, si recherà in carcere per dire a Bill che può dimostrare l'innocenza sua e di Liam.

Liam riconoscente al fratello di Steffy

Nelle puntate della soap opera attualmente in onda sulla Cbs, Thomas confesserà a Bill che Justin non ha fatto niente per aiutarlo, in quanto interessato a entrare in possesso della sua azienda.

Il magnate, però, apparirà scettico di fronte alle parole del fratello di Steffy, visti i loro trascorsi.

Nel frattempo Hope (Annika Noelle) si recherà dal vicecapo Baker, informandolo che Thomas è in possesso di alcuni dettagli utili alla risoluzione del caso sulla morte di Vinny. Dopodiché Bill e suo figlio Liam (Scott Clifton) ritorneranno liberi e quest'ultimo sarà molto felice di tornare a casa dalla sua famiglia e allo stesso tempo sarà riconoscente nei confronti di Thomas.

Barber chiede a Ridge di allearsi per sbarazzarsi di Bill

Bill sarà molto deluso dal comportamento del fidato Justin. Il magnate correrà alla Spencer Publications dove avrà uno scontro senza precedenti con il suo socio. Spencer, infatti, deciderà di liquidare Barber dopo aver scoperto le sue vere intenzioni.

Il legale, però, non si lascerà intimidire, tanto da recarsi alla Forrester Creations dove chiederà di vedere Ridge, per suggerirgli di allearsi con lui per sbarazzarsi del loro rivale.

In Italia Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.