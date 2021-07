Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di lunedì 12 luglio 2021, caratterizzata in prime-time dalla terza puntata di Temptation Island, il reality-show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Su Rai 1, invece, per tutto il pomeriggio c'è stato uno speciale del Tg1 dedicato ai festeggiamenti per la Nazionale italiana, ricevuta al Quirinale dopo la vittoria ai campionati europei dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. In prima serata è andato in onda un altro speciale dal titolo Notte Azzurra, condotto da Serena Autieri.

Temptation Island supera Notte Azzurra: gli ascolti Tv del 12 luglio

La terza puntata di Temptation Island 2021 ha vinto la sfida degli ascolti del lunedì sera con una media di 3.052.000 spettatori, pari ad uno share del 21,46%.

Rispetto alla scorsa settimana, il reality-show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha perso circa mezzo milione di spettatori, registrando così un dato in calo, ma che ha permesso comunque alla rete ammiraglia Mediaset di avere la meglio nella gara degli ascolti del prime-time del 12 luglio.

Con questi risultati, infatti, Temptation Island ha comunque battuto lo speciale Notte Azzurra trasmesso su Rai 1 per continuare a festeggiare la Nazionale italiana vincitrice di Euro 2020.

Lo speciale Tg1 dedicato alla festa azzurra da record di ascolti

La trasmissione in onda dalle 21:30 circa ha registrato una media di poco inferiore alla soglia dei 3 milioni di telespettatori, pari ad uno share del 15,70%.

Tuttavia, Rai 1 ha potuto contare su ottimi ascolti per tutto il resto della giornata. Al mattino, l'appuntamento con UnoMattina e Dedicato, che si sono occupati in larga parte della vittoria degli azzurri, ha fatto segnare una media di oltre 1,3 milioni di telespettatori e uno share che ha sfiorato il 28%.

Al pomeriggio, invece, boom di ascolti per lo speciale del Tg1 in onda dalle 16:55 che ha seguito la visita dell'Italia al Quirinale e successivamente la festa per le strade di Roma.

Boom di ascolti per Estate in diretta

Più di 3,6 milioni di spettatori hanno seguito lo speciale del Tg1 che ha toccato il 34,45% di share. A seguire, boom di ascolti anche per Estate in diretta, che ha preso il posto di Reazione a Catena per continuare a seguire la festa azzurra.

La trasmissione condotta dalla coppia Capua-Semprini ha ottenuto una media di circa 3,9 milioni di telespettatori, arrivando al 26,50% di share.

Su Canale 5, invece, la prima puntata in replica di Conto alla rovescia condotto da Gerry Scotti ha raggiunto una media di 1,8 milioni di spettatori nella seconda parte, arrivando al 13,18%.