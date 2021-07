Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro storia d'amore. Nella mattinata di martedì 13 luglio sono circolate in rete alcune indiscrezioni sul protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la conduttrice sportiva di Dazn che, nella serata precedente, sono stati avvistati a Milano. Dopo la pubblicazione di uno scatto e di una segnalazione sulla coppia del momento, in cui si era parlato di complicità, baci e coccole, Paolone ha rivelato un retroscena su quello che sarebbe accaduto fuori dal locale.

Secondo il fotografo, Can sarebbe apparso freddo e distaccato e i due fidanzati non sarebbero stati affiatati.

Can Yaman e Diletta Leotta avvistati a Milano: il commento di Paolone

Nella mattinata del 13 luglio, Deianira Marzano ha condiviso con i suoi follower uno scatto della coppia del momento, mentre i due sono intenti a baciarsi e ad abbracciarsi in un locale del capoluogo lombardo. L'influencer campana ha mostrato nelle sue storie Instagram quanto ricevuto da un suo fan, in merito a Can e Diletta che, la sera precedente, erano apparsi affiatati. Deianira ha inoltre inserito sui social uno scatto dell'attore di Istanbul, in un momento di tenerezze con la sua fidanzata. Poco dopo, il paparazzo Paolone ha però rivelato un retroscena su quanto sarebbe accaduto in realtà dopo l'uscita mondana, mostrando una realtà diversa.

Can Yaman dopo la serata con Diletta Leotta torna in hotel: il retroscena di Paolone

Paolone non ha mai nascosto la sua opinione in merito alla relazione fra Yaman e Leotta, ritenendola finta e creata a tavolino per questioni di business. Il paparazzo ha condiviso una storia Instagram con la segnalazione ricevuta da Deianira Marzano sulla coppia del momento, scrivendo: ''Serata milanese con le amiche!

È stato più facile recitare e farsi vedere affiatati!''. Il fotografo, infatti, ha proseguito rivelando cosa sarebbe successo fuori dal locale, ossia che Can Yaman sarebbe tornato in hotel senza la sua fidanzata.

Can Yaman distaccato con Diletta Leotta: il commento di Paolone

Il paparazzo Paolone ha poi affermato: ''Usciti alle 5, non erano più affiatati, ma distaccati e lui è tornato in hotel.

Lavoro terminato''. Il fotografo, pertanto, ha continuato a rimanere fermo sulla sua posizione, ritenendo finta e costruita a tavolino la relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta. Nonostante tutto, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la conduttrice sportiva di Dazn continuano a mostrarsi felici e sorridenti insieme, fra vacanze e uscite in compagnia. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire se per Can e la sua fidanzata Diletta ci saranno i fiori d'arancio.