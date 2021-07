Successivamente, si vede Manuela sempre più vicina al single Luciano. In particolare, quest'ultimo farà sapere alla fidanzata di Stefano di essere al suo fianco se lei è pronta realmente ad interrompere la liaison. Federico sarà sempre più vicino alla single Vincenza, così come Alessandro. Quest'ultimo, al termine della 3^ puntata è rimasto piuttosto deluso dall'atteggiamento mostrato da Jessica con il single Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e donne . Dunque, non resta che vedere la quarta puntata di Temptation Island.

Terminata la terza puntata di Temptation Island , in onda lunedì 12 luglio , sui canali ufficiali del programma è stato diffuso un video di anticipazioni relativo al 4º appuntamento . A quanto pare, Filippo Bisciglia andrà nel villaggio dei ragazzi per comunicare la richiesta di un falò di confronto immediato da parte di una ragazza il cui nome non è ancora stato reso noto.

