Filippo Bisciglia ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 23 giugno. Il conduttore romano ha fornito alcune anticipazioni sulla nuova edizione di Temptation Island. Ma non solo, ha rivelato anche alcuni aneddoti legati al dietro le quinte del docu-reality. In particolare, Filippo ha spiegato che un falò può essere richiesto in qualsiasi momento.

Il retroscena

Temptation Island 2021 verrà trasmesso su Canale 5 da mercoledì 30 giugno. Successivamente, le puntate potrebbero essere spostate il lunedì. Filippo Bisciglia è stato riconfermato al timone del docu-reality, mentre quest'anno l'edizione formata da coppie vip e condotta da Alessia Marcuzzi non dovrebbe andare in onda.

Nel corso di un'intervista, il 43enne ha rivelato alcuni retroscena legati al programma. Nel dettaglio, Filippo ha concentrato la sua attenzione sul falò: "Può iniziare in qualunque momento della notte ma non si mai quanto potrà finire". Come raccontato dal presentatore, negli anni passati il confronto di una coppia è terminato all'alba. A proposito dei faccia a faccia, lo stesso Bisciglia ha rivelato un aneddoto legato al giorno del suo compleanno. In passato, all'Is Morus Relais era stata organizzata una festa per il suo compleanno. Poco dopo lo scambio di auguri, una coppia ha chiesto il falò. Di conseguenza, Filippo ha abbandonato il party in suo onore e ha immediatamente indossato i panni del conduttore.

Terminato il confronto - alle 4 - era rimasto solo un pezzo di torta. Nonostante tutto, il presentatore romano si è detto felice per il suo lavoro: "Non penso più ai compleanni, la festa corrisponde ai falò".

I protagonisti

Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono stati svelati in anteprima i volti dei ragazzi single e delle ragazze single.

Come spiegato dal conduttore del docu-reality, quest'anno partecipano agenti di commercio, personal trainer, aspiranti scrittori, neolaureati. Ma non solo, c'è chi anche chi vorrebbe trovare l'amore o il suo spazio sul piccolo schermo. I tentatori e le tentatrici sono 9 mentre le coppie che mettono in gioco i loro sentimenti sono sei.

Per quanto riguarda le coppie partecipanti, Bisciglia ha riferito che ci sarà un po' di tutto: "Chi si deve sposare e chi è in crisi..." Infine, il 43enne originario di Roma ha menzionato Maria De Filippi. Il presentatore ha precisato che la conduttrice pavese e ideatrice del format è sempre presente durante le registrazione anche se a distanza: "Non perde una virgola dell'evoluzione del programma". Filippo Bisciglia ha confidato che Maria c'è anche di notte se si presenta un problema: "E' una mano sicura sulle spalle".