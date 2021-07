Al pomeriggio, invece, da segnalare il dato in calo per Love is in the air , la soap turca di Canale 5 che ha ottenuto un ascolto sotto la soglia del milione e mezzo di spettatori, con uno share del 15,22%.

In access prime time, invece, è andato in onda uno speciale di Techetechetè dedicato al ricordo e alla memoria di Raffaella, che ha dominato la scena in merito ai risultati Auditel.

Ascolti Tv 9 luglio: i funerali di Raffaella Carrà al 32%, crolla Love is in the air

