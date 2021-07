Tra i volti dell'ultima edizione di Uomini e donne vi è Samantha Curcio, che si è messa in gioco nelle vesti di tronista del programma. La presenza di Samantha non è passata inosservata, dato che per la prima volta la trasmissione ha aperto le porte del trono anche ad una ragazza che si è definita "curvy" e, quindi, che non rispecchiava proprio i canoni estetici 'tradizionali' visti in questi anni nel programma Mediaset. A distanza di un po' di mesi dalla fine di quella fortunata esperienza, Samantha ha voluto ringraziare pubblicamente Maria De Filippi per la bella opportunità.

Maria De Filippi elogiata dall'ex tronista Samantha

Nel dettaglio, l'ex tronista Samantha sui social ha fatto un discorso col quale sottolinea il fatto che spesse volte alcune donne, anche se intelligenti, magari vengono escluse da certi contesti lavorativi importanti, perché non rispecchiano dei canoni estetici classici. A tal proposito, Samantha ha voluto spezzare una lancia a favore di Maria De Filippi, la padrona di casa di Uomini e donne che quest'anno l'ha fortemente voluta come protagonista della sua trasmissione sentimentale, dando anche un segnale importante al pubblico a casa.

'Ha cercato di dare un segnale', spiega l'ex tronista di Uomini e donne

"Lei ha cercato di dare un segnale, dal trono gay a quello curvy", ha sottolineato l'ex tronista ricordando, quindi, il fatto che De Filippi già in passato aveva scelto di andare "controcorrente", dando spazio nel suo programma al trono omosessuale, che per due anni ha raccontato con successo in televisione.

"Lei è una donna di una intelligenza in continua corsa", ha ribadito ancora Samantha parlando di "mamma Maria", che quest'anno le ha dato la possibilità di mettersi in gioco e di trovare il vero amore, dato che Alessio ha fatto breccia nel cuore della tronista. Insomma, parole di elogio per la conduttrice di Uomini e donne, che intanto è già al lavoro per la prossima edizione del dating show sentimentale, in onda come sempre da settembre in poi su Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le repliche di Uomini e donne dal 14 luglio e a settembre la nuova edizione

La redazione del programma è già al lavoro con la fase dei casting per la scelta dei nuovi tronisti e dei corteggiatori che parteciperanno alla trasmissione pomeridiana, da anni ormai leader indiscussa dal punto di vista degli ascolti, con una media di quasi tre milioni al giorno.

Ma, prima ancora del ritorno di Uomini e donne a settembre, la trasmissione sarà in onda anche questa estate su Canale 5. Dal prossimo 14 luglio, saranno ritrasmesse le puntate speciali de La scelta in prime time, trasmesse per la prima volta nella primavera del 2019.