La nuova stagione tv 2021-2022 per Barbara D'Urso si prospetta decisamente diversa rispetto a quella degli anni passati. La conduttrice partenopea, infatti, dovrà fare i conti con la chiusura di ben due trasmissioni che fino allo scorso anno erano in onda su Canale 5. Trattasi di Live - Non è la d'Urso, il talk show di prima serata che venne sospeso in anticipo a metà primavera e di Domenica Live, che sarà sostituito da Verissimo. Eppure, per la conduttrice partenopea, presto potrebbe arrivare un nuovo impegno in prime time.

Nella stagione tv 2021-2022, Barbara d'Urso potrebbe ritornare in prima serata

Nel dettaglio, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset per la stagione tv 2021-2022, è stato annunciato ufficialmente il ritorno de La Talpa, il reality game che per tre edizioni è stato trasmesso tra Rai 2 e Italia 1.

Al timone delle scorse edizioni c'è stata Paola Perego, che ha portato al successo la trasmissione, riuscendo a conquistare circa cinque milioni e mezzo di spettatori durante la finale della terza edizione in onda sulla rete giovane del gruppo Mediaset, nel lontano 2009.

Tuttavia, per la prossima stagione tv 2021-2022, Paola Perego sarà impegnata su Rai 2 con il nuovo programma domenicale dal titolo "Tutto quanto fa domenica", che condurrà al fianco della sua amica e collega Simona Ventura, nella mattinata della domenica.

Il reality La Talpa sarà affidato a Barbara d'Urso?

Chi ci sarà al timone de La Talpa 4 su Canale 5? Al momento, le prime indiscrezioni rivelano che potrebbe esserci proprio Barbara d'Urso al timone del reality game di successo che manca da un po' di anni sul piccolo schermo.

La conduttrice, infatti, sarebbe in pole position per ritornare di nuovo in prima serata con un Reality Show, dopo le esperienze fortunate del Grande Fratello e La Fattoria, che ha presentato per svariate edizioni.

Del resto, lo stesso Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset, non aveva escluso un possibile ritorno in prime time di Barbara d'Urso, dopo la chiusura di Live.

Pomeriggio 5 rivoluzionato da settembre

La trattativa andrà in porto? Barbara d'Urso riuscirà a conquistare la conduzione del reality show portato al successo da Paola Perego?

In attesa di scoprire come si evolverà la trattativa in casa Mediaset, a partire dal prossimo settembre, d'Urso sarà nuovamente al ritorno di Pomeriggio 5.

Il talk show quotidiano, tornerà in onda con una veste completamente rinnovata, dato che sarà incentrato prettamente sui casi di attualità e cronaca nera. Potrebbe cambiare anche la durata di Pomeriggio 5 e, al momento, si vocifera che il talk show possa prenderà il via alle 18:00 e non più alle 17:15.