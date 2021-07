Lunedì 12 luglio su Canale 5 è stata trasmessa la terza puntata di Temptation Island. La storia d'amore tra Federico e Floriana sembra navigare su due direzioni diverse: lui sente il bisogno di cambiare aria, lei si sente sempre sminuita dal suo compagno. Parlando con la single Vincenza, Federico ha confidato di dedicare più attenzioni al suo cane che alla compagna.

Le parole di Federico

Federico e Floriana arrivano da Palermo e hanno entrambi 34 anni: lei ha scritto al programma per capire se la sua storia d'amore può proseguire oppure è solo abitudine.

Durante il viaggio nei sentimenti, Federico si è avvicinato in modo particolare alla single Vincenza. In un momento di confidenza, il 34enne ha rivelato alcuni problemi di coppia. Scendendo nel dettaglio, Federico ha spiegato che la sua compagna non le fa mai delle sorprese e ha troppe fissazioni. Federico da Floriana si aspetterebbe qualche "emozione" anche nella sfera intima: a detta del ragazzo, la sua compagna non indosserebbe mai nulla di sensuale per svegliare la passione.

Alla sua tentatrice, il palermitano ha raccontato di avere un cane: la sua fidanzata non darebbe mai attenzioni all'animale domestico mentre lui sì. A tale proposito, Federico ha chiosato: "Mi bacio più il cane che lei".

Confessioni che hanno lasciato spiazzata la single Vincenza: "Basita". Quest’ultima ha chiesto perché Federico se è così scontento non lascia Floriana. A quel punto, lui ha ammesso di non interrompere la relazione per non ferirla.

Floriana in lacrime

In occasione del terzo falò, Floriana non è riuscita a trattenere le lacrime.

La diretta interessata ha rivelato a Filippo Bisciglia di avere ricevuto l'ennesimo colpo basso da parte del suo fidanzato. La 34enne ha chiosato: "Io lo lascio". Floriana ha precisato che prima di approdare all'Is Morus Relais aveva invitato Federico ad effettuare il suo percorso senza preoccupazioni, ma vedere il suo uomo così vicino ad una delle single le ha fatto male: "Lui non ci sta pensando a me".

Secondo al giudizio di Floriana, Federico si sta creando una storia d'amore all'interno del villaggio dei fidanzati. A tale proposito, la protagonista non vuole assolutamente mettere su famiglia con una persona del genere. Tra le lacrime, la 34enne siciliana ha riferito di vedere il Federico che in passato l'aveva corteggiata. Dunque, si è domandata se sia ancora giusto proseguire il percorso a Temptation Island oppure sia meglio interrompere.

In un video di anticipazioni, si è visto Filippo Bisciglia recarsi nel villaggio dei fidanzati per annunciare una richiesta di confronto immediato. Al momento, però, non è chiaro se si tratti di Floriana e Federico.