Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, che narra gli amori, gli intrighi e le passioni degli abitanti di un lussuoso albergo della Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 18 al 24 luglio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul malore di Selina, sulla gelosia di Cornelia per Robert, sul piano ordito da Andrè per estorcere denaro a Werner e sui rimorsi di Ariane.

Cornelia è gelosa di Robert

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Selina continuerà ad utilizzare la cipria avvelenata non sapendo che potrebbe recarle danno alla salute. Poco dopo, infatti, la giovane avrà un malore nel corso di un'escursione a cavallo. Nel frattempo, Vanessa si renderà conto che Robert ha qualche problema e deciderà di aiutarlo, dandogli il suo conforto. Per ringraziarla, Saalfeld le darà un bacio sulla guancia, facendo ingelosire Cornelia che deciderà di rinunciare definitivamente ai sentimenti che prova per lui. Per accontentare Michael, Rosalie strapperà l'atto di rinuncia con cui Andrè le cedeva definitivamente la proprietà del bar. Più tardi, Engel spingerà Cornelia a dimenticare Robert, trascorrendo dei momenti spensierati insieme a Max.

Andrè vuole ingannare Werner

Tutti gli abitanti del Furstenhof saranno in pena per Selina ma soltanto Erik saprà dove trovarla. Resosi conto che la giovane potrebbe essersi sentita male a causa del veleno di Ariane, il giovane chiederà a quest'ultima di intervenire. La dark lady accetterà dopo vari tentennamenti e si recherà insieme ad Erik nel bosco per somministrare l'antidoto a Selina.

Nonostante ciò, quest'ultima verrà condotta lo stesso in ospedale dove verserà in condizioni critiche. Dopo aver scoperto che Werner è un uomo molto ricco, Andrè deciderà di ingannarlo per ottenere il denaro necessario per aprire il ristorante dei sogni di Leentje alle Mauritius. Il piano consisterà nel far credere a Saalfeld che lo chef abbia recuperato completamente la memoria così da spingere Werner a fargli un grosso regalo in denaro.

Max spiegherà a Robert che Cornelia prova ancora qualcosa per lui, mentre Florian aiuterà Maja ad avere la forza di affrontare ciò che è successo a Selina. Nel tentativo di aiutare Andrè a mettere in pratica il suo piano, Leentje chiederà ad Hildergard informazioni sul passato dello chef. Tutti si convinceranno che sia stata Ariane a salvare la vita a Selina, mentre la dark lady sarà rosa dai rimorsi per aver fatto del male alla sua amica. Scossa dall'accaduto, telefonerà e si confiderà con Erik dal capezzale di Selina senza sapere che quest'ultima è sveglia.