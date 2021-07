Su Canale 5 è iniziata la serie televisiva turca Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel), che narra una storia d'amore e vendetta in grado di tenere con il fiato sospeso i telespettatori italiani.

Nel corso dell’episodio in programmazione il 9 luglio 2021 nella solita fascia pomeridiana del palinsesto estivo, il giovane ostinato e temerario Cesur Alemdaroglu (Kıvanç Tatlıtuğ) tornato nel suo paese di origine situato fuori Istanbul dopo anni di assenza per vendicarsi di Tahsin Korludag (Tamer Levent) il più grande proprietario terriero e fondatore della città di Korludağa a causa della loro inimicizia familiare, vorrà fare breccia nel cuore di Sühan Korludağ Karahasanoğlu (Tuba Büyüküstün) per raggiungere il suo obiettivo.

Anticipazioni Brave and Beautiful, puntata del 9 luglio: Hulya fa credere a Cahide di avere una crisi di nervi

Le anticipazioni della quinta puntata della soap opera che sta movimentando i pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset e che andrà in onda venerdì 9 luglio 2021 come di consueto a partire dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, Hulya (Zeynep Kızıltan) dopo aver trascorso la notte in compagnia di Bülent (Serkan Altunorak) non si sveglierà affatto bene, visto che lo caccerà subito via in malo modo non appena Cahide (Sezin Akbaşoğulları) busserà alla sua porta: Hulya fingerà di avere uno scatto nervoso in presenza della sua amica, quando la stessa sarà intenzionata a mettere la parola fine al loro accordo sulla finta gravidanza.

Nel contempo Sühan dopo aver messo piede nel laboratorio verrà a conoscenza che tutti i lavoratori sono pronti a licenziarsi per ribellarsi contro il potente Tahsin per essere stati considerati dallo stesso i responsabili dell’incendio appiccato nell’abitazione di Cesur: a far desistere dal loro intento i dipendenti ci penserà Sühan, visto che con il suo provvidenziale intervento riuscirà a convincerli a restare.

Tahsin si lascia andare a delle confidenze sulla sua famiglia con Cesur

Quando arriverà la sera, per la precisione durante una cena a casa Korludag, il signor Tahsin si lascerà andare a delle confidenze private con il suo salvatore Cesur relative alla storia della sua famiglia: in realtà il potente uomo parlerà soprattutto del padre del ragazzo.

Cesur, anche se capirà che si tratta del proprio genitore, per non far scoprire le sue reali intenzioni ai Korludag si vedrà costretto a tacere sulla questione.

L’obiettivo principale del coraggioso Cesur al momento sarà quello di riuscire a fare innamorare la bellissima Sühan di lui, con la consapevolezza che soltanto in tale maniera potrà rovinare Tahsin.