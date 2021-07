Come da tradizione, la messa in onda di Un posto al sole si fermerà ad inizio agosto per riprendere poi a fine mese.

Ad annunciarlo è stata la social manager della soap Federica Castaldi, durante la consueta diretta social del venerdì di CasaUpas. Per l'esattezza, la soap opera partenopea andrà in pausa venerdì 6 agosto per poi riprendere, con la solita programmazione, già da lunedì 23 dello stesso mese. Solo due settimane quindi, per permettere allo staff di riprendere un po' di fiato e riorganizzare il lavoro. Nel frattempo sono state annunciate diverse novità.

Ma cosa aspetta i telespettatori nelle puntate estive?

Un posto al sole, anticipazioni estate: arriva un nuovo personaggio maschile

Prima della pausa estiva è previsto ancora circa un mese di puntate, che si prospettano decisamente emozionanti. A breve farà il suo ingresso nella soap un giovane uomo. Massimo riserbo su chi sia questo personaggio, il quale dovrebbe essere legato all'ambiente ospedaliero e potrebbe interagire con Rossella.

È tramontata invece l'ipotesi di un ritorno di un personaggio dal passato di Filippo, Michelangelo Tommaso ha infatti smentito la notizia. A meno che non sia un depistaggio dell'attore, pare proprio che non ci sarà quindi nessun recasting di Carmen. Confermato invece il ritorno di Adele e Susanna, madre e figlia saranno coinvolte in una storyline totalmente inedita.

Upas: l'incognita sul futuro di Silvia e Michele

La storyline di Silvia e Giancarlo sta appassionando molto gli spettatori. Attualmente la moglie di Michele sembra aver preso la decisione più semplice, lasciando l'uomo e restando con la sua famiglia, ma è finita davvero così? Se Un posto al sole ha insegnato qualcosa agli spettatori è che un omicidio può rimanere impunito, ma non un tradimento.

Al momento le trame non rivelano altri dettagli e parlano anzi di un riavvicinamento della coppia, in occasione della laurea di Rossella, tuttavia la sensazione è che questa storia non sia finita così e che presto ci possa essere qualche colpo di scena che destabilizzerà nuovamente la storica coppia.

Trame luglio: Filippo non riconosce Irene

Questa storyline è attualmente quella portante della soap. Le anticipazioni rivelano che presto Filippo inizierà a ricostruire quello che è successo tuttavia l'uomo non riuscirà assolutamente a ricordare nulla degli ultimi dieci anni, il che include ovviamente Serena e Irene.

Nelle prossime puntate l'uomo farà anche ritorno a casa. La moglie organizzerà tutto in modo meticoloso per far si che nessun incontro possa turbare emotivamente l'uomo, tuttavia l'improvvisa comparsa di Irene manderà Filippo letteralmente in crisi spingendo la moglie a prendere una sofferta decisione.