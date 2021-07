Lo sceneggiato turco Brave and Beautiful (in turco Cesur ve Güzel), continua a movimentare i caldi pomeriggi estivi di Canale 5. Nel corso delle puntate in programma sul piccolo schermo dal 2 al 6 agosto 2021, Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) farà i conti con la giustizia, dopo aver rischiato la vita a causa del suo acerrimo nemico Tahsin Korludağ (Tamer Levent).

Il protagonista principale della serie tv verrà arrestato, ma fortunatamente avrà le prove necessarie per farsi scagionare.

Trame Brave and Beautiful sino al 6 agosto: Cesur cade nella trappola di Tahsin e Mithat

Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 2 al 6 agosto 2021, Tahsin andrà a trovare la figlia Suhan a Istanbul e - dopo averle assicurato che la sua relazione con Adalet durerà a lungo - riuscirà a convincerla a tornare a casa.

Nel contempo un rappresentante della società di Antalya metterà piede all’azienda Korludag, e mostrerà una mail di Cesur attraverso cui quest’ultimo ha sostenuto che Tahsin era deciso a far fallire un progetto: il coraggioso ragazzo negherà subito di essere l’autore di tale accusa e vorrà vederci chiaro sull'intricata questione.

Intanto Bulent, Cahide e Ayse nel loro piano coinvolgeranno anche Turan, lasciandogli intendere che Cesur ha il compito di attentare alla sua vita, dopodiché vorranno tendere un agguato al protagonista principale della soap opera: in particolare Cesur crederà che Suhan si trovi in pericolo.

Successivamente Tahsin, dopo aver sospettato che il suo salvatore potrebbe essere il figlio di Hasan, gli farà una trappola con l’aiuto di Mithat: Cesur dopo essere stato ferito da Turan verrà operato d’urgenza per merito dell’intervento del suo amico Rifat, che chiamerà i soccorsi in tempo. Suhan quando farà visita in ospedale a Cesur insieme al padre, apprenderà da Banu che è stato inviato un messaggio a suo nome.

Non appena rimarranno da soli, Suhan dirà a Cesur di aver scoperto la sua identità: finalmente quest’ultimo confesserà alla fanciulla che Tahsin è l’omicida di suo padre. Fugen non appena metterà piede nel salone della villa dei Korludag, riconoscerà il dipinto di Muzaffer. Suhan arriverà a pensare che Cesur si sia servito di lei per potersi vendicare di suo padre.

Turan invece metterà alle strette Bulent, sotto lo sguardo sconvolto di Korhan e Suhan. Hulya e Cahide quando faranno ritorno nella tenuta Korludag giustificheranno Turan: inoltre l’infermiera confesserà che quest'ultimo ha ucciso il dottor Nedim a causa della gelosia. Cesur sarà sincero anche con Kemal, dopo che lo stesso lo sentirà parlare di Tahsin con Banu.

Cahide, Korhan e Hulya temono di essere smascherati, Cesur finisce in prigione

A questo punto Cesur - dopo aver lasciato l’ospedale insieme a Kemal e Rifat - si metterà alla ricerca di Mithat, il vecchio amico di suo padre.

Suhan dopo aver manifestato la sua delusione al proprio genitore, avrà il timore che la stia ingannando.

In seguito a delle indagini, Kemal, Cesur e Rifat apprenderanno che Mithat in realtà è alleato con Tahsin e il commissario Mehmet.

In seguito il padre di Suhan e Adalet decideranno di trascorrere il Capodanno in Europa.

Cahide intanto otterrà il permesso da Korhan per far continuare ad alloggiare Hulya da loro: i tre quando parleranno di Turan dimostreranno di avere paura di essere smascherati. Nel contempo Banu si dirà disposto a prendere le difese di Turan, mentre Sirin confesserà a Kemal che Suhan ama Cesur. Mihriban verrà a conoscenza che i dipinti dei Korludag sono dei Karahasanoglu.

Per terminare, Cesur in occasione della notte di Capodanno, regalerà a Suhan una poesia scritta da suo padre per sua madre: questo emozionante momento verrà rovinato dall’arrivo improvviso dei poliziotti che arresteranno il ragazzo con l’accusa di aver creato dei documenti falsi. Per fortuna al processo, Cesur riuscirà a dimostrare di essere finito in prigione ingiustamente.