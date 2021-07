Le prossime puntate della soap opera Una vita, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, saranno caratterizzate come al solito da tanti colpi di scena. Dalle anticipazioni si evince che a seguito della recente partenza dei novelli sposi Cinta (Aroa Rodriguez) ed Emilio Pasamar (Josè Pastor), i telespettatori italiani assisteranno anche all’uscita di scena definitiva di Julio Josè Exposito (Adrian Reyes), il figlio illegittimo di José Miguel (Manuel Bandera).

Il ragazzo si "sacrificherà" al posto del proprio genitore, visto che accetterà di andare a vivere in America per diventare un attore.

Una vita, anticipazioni: Dominguez riceve una proposta da mister Gorden

Negli episodi che occuperanno la programmazione di Canale 5 tra qualche settimana, ad Acacias 38 metterà piede mister Gorden, il produttore cinematografico che in passato aveva proposto a José Miguel di lavorare per i suoi film. La new entry ribadirà al marito di Bellita di volerlo in un suo progetto. Dominguez, prima di decidere se accettare o meno di essere il protagonista delle pellicole di Gorden, preferirà parlare dell'importante questione con la propria consorte. La madre di Cinta, anche se non vorrà andare a vivere in America, accetterà di seguire il marito, per consentirgli di portare avanti la sua carriera artistica.

Con il passare dei giorni, però, Bellita farà un passo indietro e il suo atteggiamento costringerà José ad annullare il loro viaggio.

In particolare la cantante, servendosi della complicità della domestica Alodia, attuerà degli stratagemmi per fare in modo che il marito rinunci ad andarsene dal quartiere iberico. Per iniziare la signora Del Campo preparerà una cena americana: purtroppo questo tentativo avrà l’effetto contrario, visto che José e il figlio Julio apprezzeranno molto il cibo.

Alodia è sincera con Josè Miguel, Julio si trasferisce a Hollywood

Successivamente Bellita chiederà ad Antonito di dare delle lezioni d'inglese abbastanza complicate a suo marito. Dopo l'ennesimo fallimento, Del Campo non avrà altra scelta oltre a quella di essere sincera e Alodia confesserà a José che la moglie non ha alcuna intenzione di partire.

Dominguez durante un nuovo confronto con Gorden, dopo avergli comunicato di rifiutare la sua proposta, gli suggerirà di assumere suo figlio Julio e il ragazzo, dopo aver superato il provino nel migliore dei modi, si preparerà a lasciare Acacias 38 per trasferirsi a Hollywood, pur avendo manifestato un certo interesse nei confronti della giovane Anabel. Mentre Bellita, nonostante la scelta del marito, in un primo momento non sarà per niente felice.