Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un immaginario albergo di un piccolo paesino della Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 1° al 7 agosto 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul primo bacio di Maja e Florian, sull'incidente di quest'ultimo, sui sospetti di Selina sull'identità dell'amante segreto di Ariane, sui tentativi fatti da Lucy per far riappacificare i propri genitori e su Werner che non sa che sta per essere truffato.

Erik si scaglia contro Maja

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che, a causa di una distrazione di Florian, il coniglietto Napoleone fuggirà dal proprio recinto. Maja si accorgerà dell'assenza dell'animale e chiederà spiegazioni a Vogt che negherà inizialmente ogni responsabilità per poi rivelarle ciò che è successo realmente. A quel punto, scoppierà una discussione fra i due giovani che si concluderà con Florian che bacerà Maja. Dopo il bacio, quest'ultima preferirà non dichiararsi al giovane, proponendogli di andare a cercare Napoleone usando un tandem. Il giovane accetterà ma, nel corso delle ricerche, Maja e Florian avranno un incidente in tandem e lui perderà i sensi. Chiamati i soccorsi, verrà condotto d'urgenza in ospedale dove si riprenderà poco dopo grazie alle cure del fratello Erik.

Quest'ultimo approfitterà dell'occasione per aggredire verbalmente Maja, colpevole, secondo lui, di aver causato l'incidente. Infine Maja e Florian si incontreranno casualmente all'albero magico dove decideranno di dichiararsi i propri sentimenti.

Vanessa soffre per Robert

Convinta che i suoi genitori non torneranno più insieme, Lucy deciderà di partire insieme a Joell alla volta degli Stati Uniti.

Poco prima della partenza, la madre di Lucy la contatterà per informarla di voler ritornare insieme al marito. Nel frattempo, quest'ultimo si sarà già iscritto a un sito d'incontri per dimenticare definitivamente il suo matrimonio. A quel punto, Lucy chiederà a Joell di iscrivere una lettera d'amore per conto di sua madre, ma anche questa iniziativa sarà destinata a fallire.

Ariane riuscirà all'ultimo minuto ad evitare che Selina scopra la sua relazione con Erik. Nonostante ciò, la Von Thalheim noterà un orologio sul comodino dell'amica, intuendo che quest'ultimo ha un amante segreto. Più tardi, Selina riconoscerà l'orologio sul polso di Erik capendo che l'amante segreto di Ariane è lui. A quel punto, quest'ultima pagherà Max per farsi baciare davanti a Selina in modo da sviare i suoi sospetti.

Werner sarà al settimo cielo per il ritorno della memoria di Andrè, senza sapere che quest'ultimo gli sta mentendo. Poco dopo, lo chef si trasferirà insieme a Leentje in casa di Michael che intuirà immediatamente alcune strane anomalie riguardanti la presunta amnesia di Andrè.

Vanessa soffrirà moltissimo quando verrà a sapere che Robert e Cornelia sono diventati una coppia e che il suo ginocchio deve essere operato. Nel tentativo di truffare i Saalfeld, Erik gli proporrà un progetto dedicato ad un hotel wellness in cui dovranno investire molto denaro. Dopo varie titubanze, Werner accetterà di ipotecare tutte le sue quote del Furstenhof per investire sul nuovo hotel, rendendo molto felici sia Ariane ed Erik.