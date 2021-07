Nei mesi scorsi era stato annunciato il remake di Sandokan, la popolarissima serie televisiva che vedrebbe protagonista Can Yaman. L'attore turco, che ha fatto impazzire i fan in tutto il mondo con le serie tv DayDreamer e Mr Wrong, aveva ammesso di non vedere l'ora di cimentarsi in questa nuova esperienza professionale, tanto da cominciare subito gli allenamenti per mettersi in forma ed essere pronto a vestire i panni della "tigre di Mompracem". Eppure le ultime indiscrezioni rivelano che ci sarebbero delle brutte notizie sul progetto Sandokan, dato che al momento le riprese risulterebbero ferme.

Brutte notizie su Sandokan, la nuova serie tv con Can Yaman

Nel dettaglio, quando ci fu l'annuncio di Lux Vide (casa di produzione della serie) di questo remake di Sandokan con protagonista Can Yaman, era stato svelato che le riprese sarebbero iniziate tra la fine di maggio e i primi di giugno e sarebbero andate avanti per tutta l'estate.

In questo modo, quindi, la serie sarebbe stata pronta entro il 2022, pronta per essere diffusa in tutto il mondo. Eppure, le cose non stanno andando esattamente così.

Infatti le riprese in Italia della serie Sandokan non sono ancora iniziate e tutto sarebbe fermo.

A confermare tale versione dei fatti ci ha pensato l'account Instagram di TvBlog, rispondendo alle domande dei tantissimi fan, curiosi di scoprire cosa ne sarà di questo progetto e se vedrà mai la luce nel corso dei prossimi mesi.

Le riprese di Sandokan sarebbero bloccate

"Le riprese sarebbero al momento congelate" fa sapere l'account rispondendo alla curiosità di un fan che voleva sapere quando ci sarebbe stato il "fischio d'inizio" per le riprese di questo remake.

"C'è un po' di mistero intorno a questo progetto" continua l'indiscrezione, confermando di fatto che la situazione sarebbe poco chiara e che le notizie attuali non sarebbero affatto positive per tutti i fan di Can Yaman.

Lo stesso attore turco, che nei mesi scorsi ha postato più volte i video dei suoi allenamenti in palestra, con tanto di tag ufficiali della fiction, da un po' di settimane non proferisce più parola su questo prodotto ed ha smesso di postare anche i filmati delle sue "fatiche" per prepararsi al meglio a questa avventura.

Il silenzio di Can Yaman su Diletta Leotta

Cosa ne sarà a questo punto del prodotto Sandokan? Le riprese potrebbero essere semplicemente slittate oppure il progetto, al momento, è stato messo in soffitta?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane, Can Yaman continua a essere al centro del Gossip per la sua storia d'amore con Diletta Leotta e le voci legate a una possibile rottura tra i due.

Anche in questo caso, però, sia l'attore che la conduttrice non hanno proferito parola su queste voci: i due, quindi, non hanno confermato, ma neppure smentito, le notizie sul loro presunto addio.