La puntata del 26 luglio di Love is in the air, in onda su Canale 5 dalle 15:30, sarà "rivelatrice" per Eda e Serkan, infatti i due ragazzi decideranno di svelare alle loro rispettive famiglie il loro amore. Però non potranno immaginare che Ayfer e Aydan staranno già affilando le armi per provare a separarli definitivamente.

La rivelazione di Eda e Serkan

Nella puntata del 26 luglio di Love is in the air, i familiari di Eda e Serkan verranno a conoscenza del fatto che i due ragazzi stanno insieme. Il primo a dare la notizia ai propri genitori sarà Serkan.

Lui sarà molto convinto delle sue idee, anche se i genitori proveranno a fargli capire che Eda non è la ragazza adatta a lui.

La ragazza, nel contempo, farà la stessa cosa con Ayfer. La donna si era già preparata a reagire alla notizia, visto che Aydan le aveva già detto che i due ragazzi stavano insieme. A ogni modo la zia le raccomanderà di non sacrificare mai i suoi sogni per un uomo, probabilmente facendo un velato riferimento ai suoi studi in Italia.

Il piano di Ayfer contro Serkan

Aydan e Ayfer, ovviamente, saranno più agguerrite che mai per far sì che tra Eda e Serkan non ci sia un futuro insieme. Le due donne, però, non sapranno come fare, per questo si chiederanno aiuto a vicenda e decideranno di fare un "discorsetto" alla coppia.

La prima a intervenire sarà Ayfer. Infatti, quando Serkan andrà a casa di Eda per prenderla per uscire, la zia lo inviterà per fargli un discorso a quattrocchi. Ayfer gli dirà che sarà d'accordo alla sua relazione con Eda, a patto che rispetti alcune condizioni. La prima riguarderà la partenza della ragazza per l'Italia: non dovrà rinunciarci.

Poi gli chiederà di familiarizzare con le persone importanti nella vita di Eda, come le amiche e Ayfer stessa. Anzi, quest'ultima pretenderà che Serkan vada a cena a casa sua almeno una volta a settimana. Per finire l'architetto dovrà tenere la sua storia con Eda privata, quindi niente gossip sui social e tramite stampa.

Aydan e le 'pretese' imposte a Eda

Anche Aydan parlerà privatamente con Eda e anche lei le imporrà delle condizioni per stare accanto al figlio. In poche parole dovrà fare tutto quello che lei le chiederà. In primis le domanderà di presenziare a una serie di manifestazioni al suo posto. Mamma Bolat, forse, penserà di dissuadere Eda dallo stare con Serkan, facendola partecipare a eventi che potrebbero farla sentire a disagio, ma la ragazza sarà determinata ad accettare qualsiasi cosa.

Aydan, però, pretenderà che Serkan ed Eda ufficializzino subito la loro storia d'amore con una festa di fidanzamento, mettendo anche in dubbio che il figlio possa seguire la ragazza in Italia. Insomma, mamma e zia proveranno di tutto pur di separarli.