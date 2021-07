Can Yaman è stato scelto come protagonista del remake di Sandokan, la serie tv degli anni '80 che aveva conquistato il pubblico con Kabir Bedi e che tornerà in onda nuovamente sul piccolo schermo. A breve cominceranno le riprese di questo revival che sarà prodotto da Lux Vide e che vedrà il divo turco nei panni della famosa "Tigre di Mompracem". Intanto emergono le prime anticipazioni su quello che vedremo in questa nuova serie tv e un ruolo fondamentale sarà quello di Lady Marianna, la partner di Sandokan.

Sandokan con Can Yaman: la serie composta da otto episodi

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Sandokan con protagonista Can Yaman rivelano che la serie sarà composta complessivamente da un ciclo di otto episodi.

Al momento, però, non si sa ancora su quale rete andrà in onda la fiction.

Quella degli anni '80, con protagonista Kabir Bedi, venne trasmessa sulle reti Rai ma per questo remake non si esclude che possano arrivare delle offerte da parte di Mediaset, dove l'attore turco ha spopolato in questi anni con le serie turche che lo vedevano protagonista.

Non si esclude neppure che possa esserci un interesse al prodotto da parte delle piattaforme streaming, come nel caso di Netflix o Amazon Prime.

Come sarà il remake di Sandokan con Can Yaman: le anticipazioni

In attesa di scoprire chi riuscirà ad accaparrarsi i diritti per la messa in onda del remake di Sandokan, le anticipazioni rivelano che in questa nuova serie sarà fondamentale la presenza di Lady Marianna.

La nobildonna rapita da Sandokan e dai suoi pirati, la quale alla fine si unirà volontariamente alla ciurma, diventando così la prima donna pirata del tempo.

La prospettiva femminile, quindi, occuperà un ruolo importante all'interno della trama anche se, al momento, non si hanno ancora notizie certe su chi vestirà i panni di Lady Marianna.

Le uniche anticipazioni sul cast di Sandokan, rivelano che al fianco di Can Yaman sarà presente l'attore Luca Argentero mentre per la partner femminile si era fatto inizialmente il nome di Alessandra Mastronardi, ma alla fine non è mai stato confermato.

Le parole di Bernabei sul remake di Sandokan

Intanto, l'Ad di Lux Vide, Luca Bernabei in una recente intervista ha ammesso che il pubblico in questo momento vuole assistere alla messa in onda di stories che parlino di libertà, avventura e che riescano a portare in luoghi esotici.

Ed è proprio questo ciò che cercherà di fare Sandokan con protagonista Can Yaman.

"Sarà la storia della pirateria come non è mai stata raccontata, con temi attuali come non mai", ha ammesso Bernabei parlando di questo nuovo prodotto che a breve andranno a confezionare e che si spera possa intercettare il gradimento di un pubblico vasto ed eterogeneo.