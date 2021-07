Alessandro D'Amico è stato uno dei corteggiatori di Uomini e donne, rimasto nel cuore di milioni di spettatori che hanno seguito la trasmissione pomeridiana di Canale 5. In queste ultime ore l'ex protagonista della versione gay del programma è tornato al centro dell'attenzione mediatica, per un gesto molto bello fatto nei confronti della sorella, alla quale ha donato un rene.

Il post social di Alessandro D'Amico, ex volto di Uomini e donne

Nel dettaglio, Alessandro D'Amico ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, un post dedicato a sua sorella, prima di subire il delicato intervento.

"Quando a 20 anni ti rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare" ha scritto Alessandro sui social.

"Questa volta ho detto no. Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l'amore è stato l'unico faro che mi ha illuminato il cammino" ha scritto Alessandro.

'Sto bene', scrive Alessandro dopo l'operazione

Nel pomeriggio del 6 luglio, invece, l'ex corteggiatore di Uomini e donne è tornato a essere attivo sui social (a distanza di 12 ore dal suo ultimo post Instagram) in cui annunciava ai fan che tutto è andato per il verso giusto.

"Sto bene" ha scritto Alessandro D'Amico sui social, dopo essersi sottoposto all'operazione per donare un rene alla sua amata sorella.

Un gran bel gesto quello del giovane ragazzo che, in seguito alla sua partecipazione nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi, non ha più preso parte ad altre trasmissioni televisive.

La storia d'amore tra Alex e Alessandro nata a Uomini e donne

Ai tempi di Uomini e donne la storia d'amore tra Alessandro e Alex faceva appassionare milioni e milioni di spettatori. Tra i due, però, ci sono stati diversi problemi e pochi mesi dopo l'inizio della loro relazione avevano scelto di dirsi addio.

In un'intervista Alessandro D'Amico aveva detto che con Alex c'erano stati diversi problemi post scelta, compresi quelli legati alla sfera dell'intimità.

"Sentivo di non avere accanto una persona decisa", aveva dichiarato Alessandro dopo la fine della sua relazione con l'ex tronista del programma Mediaset, aggiungendo che a Milano erano entrati in un giro di amicizie che bollò come "superficiali" e che lo portarono a rendersi conto di non essere la persona giusta per Alex.

Da quel momento in poi le strade di Alessandro e Alex si sono definitivamente separate: tra i due, infatti, non c'è stato più nessun ritorno di fiamma nei mesi a seguire e tali "incomprensioni" hanno sancito la fine definitiva della loro relazione.