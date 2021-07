Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro storia d'amore. Nella serata di venerdì 9 luglio, Alessandro Rosica ha condiviso uno scatto della coppia del momento a Porto Venere. Nel frattempo, Paolone ha inserito fra le sue storie Instagram un messaggio, in cui avvertiva di essere pronto a paparazzare Can e Diletta. Anche Cristian Alaimo, durante una diretta sui social, ha parlato del weekend in Liguria del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e della presentatrice sportiva di Dazn.

Can Yaman va a Porto Venere con Diletta Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta sono seguiti da milioni di follower su Instagram e l'attenzione mediatica nei loro confronti è molto alta, così come la curiosità dei fan di scoprire gli spostamenti dei loro beniamini. Nella serata di venerdì 9 luglio, Alessandro Rosica ha condiviso uno scatto dell'attore turco in compagnia della sua fidanzata, mentre iniziavano il fine settimana in Liguria. L'esperto di gossip ha scritto: ''Eccoli in provincia di La Spezia, precisamente a Porto Venere poco fa".

Paolone pronto a paparazzare Can Yaman e Diletta Leotta

Nel frattempo, Paolone ha inserito fra le sue storie Instagram un messaggio per avvertire i follower di essere pronto a paparazzare l'attore di Istanbul e la conduttrice sportiva di Dazn, mentre iniziavano il weekend nella nota località turistica ligure.

A tal proposito, il fotografo ha scritto: ''Non vi preoccupate, gli stiamo dietro! È tutto sotto controllo! E adesso vai con gli scatti!''. Paolone, infatti, ha molto interesse a riuscire a fare un servizio sulla coppia del momento perché, come spiegato da lui tempo fa, il valore di uno scatto di Yaman in compagnia di Leotta varrebbe migliaia di euro.

Can Yaman e la fidanzata Diletta Leotta continuano le vacanze

La storia fra Can Yaman e la sua fidanzata Diletta procede a gonfie vele e la coppia sembrerebbe fare sul serio. Nei giorni scorsi, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn sono andati in vacanza in Turchia e, in quell'occasione, Diletta ha conosciuto i familiari del suo compagno.

Prima di volare a Istanbul, i due innamorati si erano concessi altri weekend in Italia: prima a Como, poi in Costiera Amalfitana e ora in Liguria. Nella serata di venerdì 9 luglio, Cristian Alaimo, durante una diretta, ha anticipato ai suoi follower che sabato 10 luglio la coppia sarebbe andata a Portofino. Non resta pertanto che attendere i prossimi spostamenti di Can e Diletta, per scoprire quale sarà la loro prossima tappa e se si recheranno effettivamente dove indicato dal cartomante di Ciao Darwin.