Serkan ed Eda, grazie al loro amore, stanno continuando a riscaldare l'estate degli spettatori. Love is in the air, come sempre, va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 15:30.

Le anticipazioni di martedì 13 luglio mostrano un episodio ricco di colpi di scena. Serkan dovrà prendere una decisione importante che potrebbe costargli la sua storia con Eda, mentre Selin, inizialmente ferma sulla sua posizione, inizierà a considerare l'idea di rinunciare al matrimonio con Ferit. Però, Serkan dovrà essere pronto a tornare con lei affinché si verifichi un simile evento.

Eda, dopo aver ascoltato una conversazione tra Serkan e Selin, inizierà a nutrire una forte preoccupazione per il suo futuro sentimentale.

Anticipazioni di Love is in the air del 13 luglio: Selin sarà pronta a lasciare Ferit per Serkan

Nella puntata di martedì, Serkan, Eda, Ferit e Selin si riuniranno nella baita in montagna per cercare di chiarire le recenti discussioni. Non sarà facile arrivare a un compromesso, soprattutto perché Eda sfrutterà l'occasione per cercare di manipolare Selin.

La futura sposa non si farà scoraggiare dai consigli di Eda e continuerà a credere che il matrimonio con Ferit la renderà felice. Nonostante subisca numerose pressioni, apparirà serena e determinata.

Selin si dichiarerà pronta a cambiare idea solo nel caso in cui Serkan le dimostrasse di voler tornare con lei.

Trame di Love is in the air del 13 luglio: Serkan si confronterà con Engin

Le anticipazioni di Love is in the air svelano che Serkan non saprà come comportarsi davanti alle parole di Selin. Sa di amare Eda e di non voler rinunciare a lei, ma è anche consapevole di tenere ancora molto alla sua ex fidanzata.

Serkan cercherà conforto nei consigli di Engin.

Gli spiegherà la situazione per provare a scendere a patti con i suoi sentimenti. Engin comprende bene il suo punto di vista perché le sue vicissitudini con Piril sono molto simili a quelle dell'amico.

Engin sarà combattuto tra l'amore per Piril e quello per Ceren. Nel primo caso si tratta di una vera e propria ossessione, mentre nel secondo c'è un forte interesse.

Eda sarà turbata dalle parole di Serkan e Selin

Nell'episodio del 13 luglio di Love is in the air, Eda, senza farsi vedere, riuscirà ad ascoltare uno scambio di battute tra Serkan e Selin. Ne rimarrà molto turbata perché penserà che i dubbi di Serkan possano corrispondere a un ritorno di fiamma con Selin.

Consapevole di non poter affrontare tutto da sola, si rivolgerà a Ceren, che l'ascolterà pazientemente.

Intanto, Serkan inizierà a fare luce tra le sue emozioni. Non si sentirà ancora pronto, però, a prendere una decisione definitiva.