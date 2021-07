Liberto chiederà a Maite di lasciare che Camino sposi Ildefonso e di tornare a Parigi, ma la pittrice si rifiuterà nonostante sia stata picchiata da alcune detenute in carcere per colpa di Felicia. Camino lo verrà a sapere e andrà a comunicarlo immediatamente ad Armando. Mendez comunicherà a Felipe di essere quasi sicuro che Genoveva sia coinvolta nell'assassinio di Ursula e che sia stata lei a far arrivare Santiago ad Acacias. Dopo aver fatto visita a Maite, Camino incontrerà Ildefonso che è riuscito a convincere la lavandaia a ritirare la denuncia.

Le anticipazioni di ' Una vita ' ci segnalano che Felipe caccerà Marcia dopo aver creduto che quest'ultima volesse spingere giù dalle scale Genoveva . La giovane reagirà male alla situazione scoppiando in lacrime sotto gli occhi di Santiago che la pregherà ancora una volta di partire insieme a lui. Dopo l'ennesimo rifiuto di Marcia, l'uomo deciderà di fare un'ultima visita a Genoveva senza rendersi conto che Laura lo sta seguendo. Lì l'uomo punterà un coltello alla gola della Salmeron che reagirà, dando una vita ad una colluttazione, interrotta provvidenzialmente dall'intervento di Laura. Dopo aver saputo dell'orientamento sessuale di Maite , Susanna si arrabbierà con Armando per non averglielo detto in precedenza.

