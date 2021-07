Can Yaman e Diletta Leotta sono reduci da un viaggio d'amore che hanno fatto in Turchia, durante il quale l'attore ha avuto modo di presentare tutta la sua famiglia all'amata fidanzata. Una love story che sembra procedere nel migliore dei modi anche se, ad oggi, non mancano i dubbi e le polemiche su questa coppia. E così, mentre Diletta sfoggia quello che sembrerebbe essere un anello di fidanzamento a tutti gli effetti, l'esperto di Gossip Alessandro Rosica è tornato a "tuonare" contro la coppia, ritenendo che ben presto arriveranno alla fine di questa relazione.

Spunta l'anello di fidanzamento per Diletta Leotta: si fa sul serio con Can?

Nel dettaglio, dopo il viaggio in Turchia in compagnia del suo amato Can Yaman, Diletta Leotta è stata paparazzata in giro per le strade di Milano, mentre passeggiava tenendo in mano il cellulare e mettendo in bella mostra l'anello che portava all'anulare sinistro.

Per i bene informati, non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe di un vero e proprio anello di fidanzamento a tutti gli effetti, che sarebbe stato regalato alla bella Diletta Leotta proprio dal suo nuovo fidanzato.

Del resto, nei giorni scorsi si è tornato a parlare anche di imminente matrimonio tra Can e Diletta. C'è chi ipotizzava che i due potessero convolare a nozze il prossimo 16 agosto ma, a quanto pare, questa non è la realtà dei fatti.

Il papà di Can Yaman fa chiarezza sulle notte

Il papà dell'attore turco, intervistato da un magazine turco, ha ammesso che nei progetti di suo figlio c'è il matrimonio con Diletta Leotta ma ha detto che probabilmente si uniranno il prossimo anno, quindi nel 2022.

In attesa di scoprire se il matrimonio andrà in porto e se la coppia Can-Diletta diventeranno per davvero marito e moglie, l'esperto di gossip Alessandro Rosica, è tornato a puntare il dito contro i due giovani innamorati.

Con un nuovo post pubblicato su Instagram, Rosica ha fatto sapere che questa "finta" storia d'amore tra i due protagonisti del gossip del momento, avrebbe portato entrambi ad accrescere il proprio patrimonio.

L'attacco di Rosica contro la 'finta storia' tra Can e Diletta

In particolar modo, Rosica sostiene che Can Yaman in questo ultimo periodo avrebbe chiuso dei contratti milionari mentre Diletta Leotta avrebbe triplicato il suo valore di mercato, dopo la notizia della sua love story con il divo turco del momento.

Tuttavia, Rosica continua a muovere dei dubbi sulla coppia e ha fatto sapere che ben presto dovranno portare a termine questa "farsa".

"Non rimane che finire questa finta storia, non subito", ha scritto l'esperto di gossip nel suo post social, aggiungendo che bisognerà attendere ancora un po' prima di arrivare all'addio finale.