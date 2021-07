Lutto a Tu si que vales, la trasmissione del sabato sera di Canale 5, prodotta da Maria De Filippi. In queste ore, è stata annunciata la morte della pianista Nerina Peroni, che lo scorso anno aveva conquistato il gradimento del pubblico e dei giudici dopo la sua strabiliante performance messa in scena proprio nello show Mediaset. La donna, 81 anni, viveva nella casa di riposo di Savigliano, in provincia di Cuneo, dove si è spenta serenamente.

Lutto a Tu si que vales: è morta la tenera pianista Nerina Peroni

La storia di Nerina Peroni, raccontata in una delle puntate di Tu si que vales dell'ultima edizione, aveva emozionato tutti: dal pubblico da casa alla conduttrice Belen Rodriguez, passando per Maria De Filippi che aveva speso delle bellissime parole nei suoi confronti.

La donna era una ex professoressa di musica che, nel 1996 aveva sospeso tutte le sue attività dopo un malessere e per circa dieci anni non ha più suonato.

Poi Nerina, ritrovò il coraggio e la forza di rimettersi in gioco dopo che scelse di ritirarsi in una casa di riposo. La donna raccontò che le sue amiche erano particolarmente preoccupate, in quanto credevano che all'interno della struttura, Nerina si sarebbe lasciata andare, facendosi prendere dallo sconforto.

La performance di Nerina aveva conquistato i giudici dello show di Canale 5

Lei, però, in diretta a Tu si que vales raccontò di aver trovato delle persone straordinarie che la accudivano e si prendevano cura di lei. Ed è stato proprio lì che, Nerina, ha ripreso a suonare.

"Ho messo le mani sul pianoforte e quella sera ho fatto fatica ad addormentarmi", ammise Nerina aggiungendo che dopo la sua performance ad una manifestazione, che aveva conquistato tutti, scelse di mettersi in gioco anche nello show del sabato sera di Canale 5.

La sua esibizione sul palco di Tu si que vales riuscì a mettere d'accordo tutti i giurati dello show, che scelsero di mandarla direttamente in finale.

Le parole di Maria De Filippi per Nerina a Tu si que vales

In particolar modo, Maria De Filippi rimase particolarmente colpita e ammirata dal talento e dalla bravura di Neria, esprimendo per lei delle parole bellissime.

De Filippi, infatti, ammise che per lei Nerina aveva due talenti. "Il primo che appartiene alla persona, del saper vedere il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto", ammise la conduttrice.

"Èl'arte della vita, il saper vivere. Ci si nasce. E poi ha l'arte di suonare", proseguì ancora Maria De Filippi.

L'annuncio della morte di Nerina ha lasciato costernati i numerosi fan del programma che l'avevano conosciuta proprio in quell'occasione e in tanti hanno lasciato dei messaggi di cordoglio e affetto per la donna sui social.