Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro storia d'amore. Nel corso delle ultime settimane, il protagonista di DayDreamer e la conduttrice sportiva di Dazn si sono concessi un viaggio in Turchia, paese natale dell'attore. In quell'occasione, Diletta ha conosciuto la famiglia del suo fidanzato e ha fatto colpo sui suoceri. Infatti, il papà di Can Yaman ha rilasciato un'intervista ad un giornale turco e ha parlato delle nozze di suo figlio con Leotta, augurandosi che siano celebrate nel 2022.

Can Yaman, retroscena sul papà che si sbilancia sulle nozze con Diletta Leotta

Le indiscrezioni sulla coppia del momento sono all'ordine del giorno e, se da un lato alcune persone non crederebbero alla veridicità del fidanzamento fra Can Yaman e Diletta Leotta, i due innamorati sembrerebbero non avere problemi, mostrandosi sempre sorridenti e felici nei momenti che trascorrono insieme. Inoltre, la famiglia dell'attore di Istanbul approverebbe il matrimonio fra Can e Diletta e, a tal proposito, dopo le parole della mamma di Yaman che si era sbilanciata sulle nozze di suo figlio, anche Güven, papà del futuro Sandokan, ha detto la sua sul matrimonio di Can con la sua fidanzata.

Can Yaman: suo padre spera che sposi Diletta Leotta nel 2022

Güven Yaman ha rilasciato delle dichiarazioni ad un giornale turco ed ha parlato di suo figlio. Il suocero di Diletta Leotta, in quell'occasione, ha dichiarato: ''Il primo passo è stato fatto, sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno''.

In base alle parole del papà del protagonista di DayDreamer, sembrerebbero quindi sfumare le indiscrezioni che erano trapelate in rete, di un ipotetico matrimonio nel 2021, confermando quindi che, al momento, le nozze potrebbero essere previste per il 2022.

Can Yaman e Diletta Leotta continuano la loro relazione

Can Yaman non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito alle nozze con la sua compagna, mentre Diletta, durante un'intervista a Striscia la notizia, aveva affermato che le sarebbe servito più tempo per sposarsi.

Le parole di Leotta confermerebbero quindi la speranza del papà dell'attore, ossia che il matrimonio sia rimandato al prossimo anno. Nel frattempo, la coppia del momento non perde occasione per trascorrere il tempo insieme, condividendo alcuni momenti con i follower su Instagram. Recentemente, i due innamorati si sono concessi un weekend in Liguria, per poi tornare a Milano, dove hanno visto la finale degli Europei in compagnia di amici. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se per Can Yaman e Diletta Leotta ci saranno i fiori d'arancio.