Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi di onda da lunedì 19 a venerdì 23 luglio, Filippo continuerà a non ricordare nulla sulla moglie e la figlia e deciderà di trasferirsi dal padre per qualche tempo. Inoltre Samuel organizzerà una cena romantica per rivelare i suoi sentimenti a Speranza, mentre Renato sarà infuriato con Niko che gli ha tenuto nascosto il fatto di aver avviato una collaborazione con Susanna.

Jimmy affronta le sue paure

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 19 luglio, Filippo sarà dimesso dall'ospedale e deciderà di tornare a casa. Per l'uomo non sarà per niente facile vivere insieme a Serena e alla figlia, persone di cui non ricorda esattamente nulla. Intanto nonostante i consigli dati da Franco di credere di più nelle sue qualità, Jimmy sceglierà di tornare nel campo estivo e dovrà nuovamente fare fronte a frequenti fenomeni di bullismo.

Nell'episodio di martedì 20 luglio, Serena avrà sempre più difficoltà a gestire Filippo e il tutto non potrà che portare ad allontanare i due. Nel frattempo Jimmy troverà la forza per ribellarsi alle continue angherie ricevute.

Inoltre Renato apprenderà qualcosa che ha a che fare con Niko, che quest'ultimo aveva fatto di tutto per tenere nascosta.

Filippo vuole andare a vivere per qualche tempo con il padre

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 21 luglio, Serena proverà a rassicurare il marito sul fatto che la memoria gli ritornerà presto, ma l'uomo con il passare del tempo sarà sempre più in crisi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto Renato non potrà che essere infuriato e contrariato con Niko, in quanto ha avviato un rapporto di collaborazione con Susanna. Inoltre Samuel dopo aver riflettuto a lungo, opterà che è arrivato il momento di dichiarare i propri sentimenti a Speranza.

Nella puntata di giovedì 22 luglio, Marina e Roberto saranno alle prese con il signor Burnett per la vendita dello yacht.

Fabrizio invece avrà una notizia che potrebbe portare a incrinare i rapporti con Ferri. Nel frattempo Filippo ragionerà sull'idea di andare a vivere per qualche tempo con il padre, mentre Michele riceverà una notizia positiva in merito alla pubblicazione del libro. In tutto questo Silvia vedrà casualmente Giancarlo e non resterà indifferente di fronte al suo fascino.

Samuel prepara la cena romantica con Speranza

In base agli spoiler di venerdì 23 luglio, Silvia resterà sconvolta dalla chiamata di Giancarlo e questo sarà motivo per fare un esame di coscienza. Intanto Fabrizio non racconterà a Marina i suoi problemi lavorativi. Inoltre Ferri starà vicino al figlio, mentre Samuel organizzerà nei dettagli la cena romantica con Speranza. Infine Vittorio confesserà una cosa importante a Guido.