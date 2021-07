Tra Can Yaman e Diletta Leotta la rottura sarebbe definitiva. In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare delle vicende sentimentali della coppia più discussa del momento. I due, costantemente al centro del Gossip per il loro tormentato e discusso amore, si sarebbero detti addio così come sostiene l'esperto di gossip Alessandro Rosica che, per primo, qualche giorno fa aveva riportato la notizia sui social. Intanto, però, i due diretti interessati continuano a mantenere il silenzio assoluto sui loro profili social.

Sarebbe ufficiale la rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, la rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe ormai ufficiale e definitiva ma i due non potrebbero dire ancora nulla sul web e sui social.

Il motivo? Secondo sempre l'esperto di gossip, la coppia Can-Diletta avrebbe ancora degli accordi da rispettare con giornali, fotografi e paparazzi e sarebbe proprio questa la motivazione che li spingerebbe a perseguire la strada del silenzio su Instagram.

I due, infatti, in questi giorni non sono apparsi insieme ma hanno continuato a postare contenuti social sui loro account. L'attore turco, ad esempio, ha pubblicato una nuova foto in costume e i video del suo allenamento.

Il nuovo retroscena di Rosica sulla coppia Can-Diletta

Diletta Leotta, invece, ha postato uno scatto mentre faceva yoga e tra le stories ha postato diversi contenuti in cui appare felice e sorridente durante questa vacanza in Sardegna.

Insomma la coppia del momento sta portando avanti la loro vita, ignorando i rumors e le indiscrezioni di queste ore sulla loro rottura, che si fanno sempre più insistenti.

Sempre secondo quanto riferito e riportato da Alessandro Rosica sui social, nelle prossime giornate Can Yaman dovrebbe rientrare a Roma dopo essere stato in Puglia un po' di tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore turco sarebbe pronto a cambiare alloggio

Sembrerebbe che il protagonista della soap Mr Wrong starebbe anche valutando la possibilità di cambiare alloggio a Roma e quindi di trasferirsi da un'altra parte.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci sarà finalmente la verità dei fatti da parte dei due diretti interessati del gossip di questo momento, Can Yaman a breve dovrebbe essere impegnato anche sul set della nuova fiction che lo vedrà protagonista.

Trattasi di Sandokan, la serie prodotta da Lux Video, le cui riprese dovevano partire questa estate ma a quanto pare sarebbero state posticipate. Un nuovo entusiasmante progetto per il divo turco che andrà a vestire i panni di un eroe moderno, ereditando così il ruolo da Kabir Bedi, indimenticato Sandokan degli anni '80.