Quando mancano poche ore alla messa in onda dell'ultima puntata stagionale di Temptation Island, sui social network sta circolando un possibile spoiler molto interessante. Come ha documentato Amedeo Venza nelle sue Instagram Stories, quattro tentatori del cast hanno fatto una diretta e uno di loro ha detto che sono tutti liberi sentimentalmente: non ci sarebbe stato nessun flirt lontano dalle telecamere tra Manuela e Luciano e tra Jessica e Davide.

Il rumor sui flirt post Temptation Island

Dopo che su Canale 5 è stato trasmesso il penultimo appuntamento con Temptation Island 2021, quattro ragazzi del cast hanno deciso di fare una diretta condivisa su Instagram.

Oltre a commentare quello che è andato in onda in televisione (per regolamento, nessun protagonista può esporsi sui social network finché l'edizione non è finita), i giovani si sono lasciati scappare un'informazione che i fan del reality-show hanno interpretato come uno spoiler della puntata finale del 27 luglio.

Alle follower che hanno chiesto se qualcuno di loro si è fidanzato dopo l'esperienza in Sardegna, uno dei tentatori ha risposto: "No, siamo tutti single".

Queste parole, ai telespettatori sono parse una conferma al sospetto che molti di loro avevano da tempo: non è nata nessuna relazione tra fidanzate e single dopo lo spegnimento delle telecamere.

Le accuse ai single di Temptation Island 2021

Dicendo che sono tutti liberi sentimentalmente, i single di Temptation Island potrebbero aver spoilerato i mancati lieto fine tra almeno due potenziali nuove coppie del cast.

Il 26 luglio è stato trasmesso in tv il falò di confronto definitivo tra Alessandro e Jessica: dopo essersi lasciati, i due hanno subito cercato conforto tra le braccia dei tentatori ai quali erano avvicinati nei giorni precedenti.

Il ragazzo è stato accolto con gioia da Carlotta (i due si sono ripromessi di conoscersi meglio nella quotidianità), mentre la 30enne ha ricevuto un mezzo "due di picche" da Davide.

"Per te ci sono, ma ora devi pensare a te stessa e a chi ti vuole veramente bene. Se hai bisogno di un appoggio, ci sono", ha detto Basolo alla donna con la quale si è scambiato effusioni nel villaggio.

Queste parole, i fan del reality-show le hanno interpretate come un elegante rifiuto da parte del giovane ad un'eventuale frequentazione nella vita di tutti i giorni: l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha avuto un atteggiamento diverso rispetto a quello della tentatrice che ha scelto Alessandro.

Attesa per l'ultima puntata di Temptation Island

Anche tra Manuela e Luciano non sarebbe successo nulla dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island. Anche se dev'essere ancora mandato in onda il confronto definitivo tra la pugliese e Stefano, i fan sospettano che lei possa averlo perdonato, o quantomeno non abbia accettato il corteggiamento del bel tentatore Punzo.

Stasera, martedì 27 luglio, Filippo Bisciglia condurrà l'ultima puntata dell'edizione 2021 del programma estivo leader d'ascolti di Canale 5, quella in cui saranno dati importanti aggiornamenti sull'intero cast di quest'anno.

Il presentatore romano, infatti, presiederà gli ultimi due falò registrati in Sardegna e poi si sposterà nella capitale, dove incontrerà i dodici protagonisti un mese dopo il rientro a casa.

I telespettatori, dunque, tra poche ore scopriranno se le decisioni che le coppie hanno preso durante il programma, circa trenta giorni dopo sono confermate oppure se ci sono stati dei decisivi cambiamenti (qualcuno potrebbe essersi lasciato, qualcun'altro potrebbe aver vissuto un ritorno di fiamma).