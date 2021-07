In Brave and beautiful, tra non molto, Tahsin Korludag scoprirà la vera identità di Cesur Alemdaroglu. Il padre di Suhan non se ne starà con le mani in mano e farà in modo che Cesur venga arrestato con delle false accuse. Sarà Banu a scagionare l'amico, mentre Suhan scoprirà alcuni retroscena sul passato del padre, che la lasceranno basita. A chi crederà la giovane, al padre o al suo innamorato?

Suhan e Tahsin scoprono la vera identità di Cesur

Brave and beautiful continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5, che nel corso delle prossime settimane vedranno sia Suhan che il padre Tahsin scoprire la verità sulla vera identità di Cesur.

In particolare, il capostipite dei Korludag non sarà affatto felice di apprendere che Cesur è il figlio di Hasan Karahasanoğlu. Il tutto avverrà grazie alla madre di Cesur che, a causa dell'Alzheimer, si lascerà sfuggire qualche particolare di troppo riguardo a un quadro. Il padre di Suhan si insospettirà subito e non tarderà a scoprire che Cesur è figlio di Hasan. Anche Suhan verrà a sapere la verità sull'uomo, ma in questo caso sarà proprio il diretto interessato a rivelargliela.

Cesur viene arrestato con una falsa accusa

Dando uno sguardo alle prossime trame di Brave and beautiful, la vendetta di Tahsin non si farà attendere e avrà il suo culmine il giorno prima del Capodanno. Cesur si troverà i compagnia di Suhan, alla quale confesserà di essersi innamorato di lei, regalandole anche una poesia scritta dal suo defunto padre.

Proprio mentre i due innamorati si staranno per baciare, arriverà la polizia che arresterà Cesur, con l'accusa di frode e falsa identità. Dietro a tutto questo ci sarà lo zampino di Tahsin, ma la sua vendetta non avrà l'esito sperato.

Cesur viene scarcerato nelle prossime puntate di Brave and beautiful

I telespettatori di Brave an beautiful dovranno stare attenti a un dialogo che avverrà in carcere tra Cesur Alemdaroglu e il padre di Suhan.

Quest'ultimo, convinto di essere riuscito nella sua vendetta, gli dirà di aver scoperto che è figlio di Hasan Karahasanoğlu. Di contro Cesur prometterà a Tahsin di vendicarsi di lui per la morte del padre e dei nonni, eseguita solamente per appropriarsi dei loro averi. La loro conversazione verrà ascoltata di nascosto da Suhan, la quale rimarrà attonita di fronte a questo discorso: le certezze sul padre cominceranno a vacillare.

Sta di fatto che per Cesur si apriranno presto le porte del carcere. Grazie all'avvocatessa Banu, l'uomo passerà solo un weekend in cella e verrà prosciolto da tutte le accuse, tornando così in libertà. Per rimanere aggiornati su questa intricata storyline, non resta che attendere le prossime anticipazioni della nuova e appassionante Serie TV turca.