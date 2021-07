Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro dei Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro storia d'amore. Da qualche giorno, la coppia del momento non è più apparsa insieme sui social e, in rete, hanno iniziato a circolare voci su una possibile rottura fra i due. Nella serata di mercoledì 28 luglio, l'attore di Istanbul ha pubblicato uno scatto sul suo profilo social, in cui è apparso un dettaglio che non è sfuggito agli occhi attenti dei fan, in cui era presente una foto con la nipotina della fidanzata, lasciando pertanto aperta la possibilità che la storia d'amore fra Can e Diletta non sia ancora finita.

Can Yaman pubblica uno scatto in cui appare una fotografia della nipote di Diletta Leotta

Can Yaman usa i social per condividere attimi della sua vita, ma non concede molte dichiarazioni in merito a cosa accade nel privato. Infatti, l'attore di Istanbul non ha mai parlato della relazione con Diletta Leotta, ma ha soltanto condiviso qualche scatto o filmato con la compagna. Anche recentemente, quando i due fidanzati sono stati al centro dell'attenzione mediatica, per via di voci riguardo ad una ipotetica rottura fra di loro, Can non ha mai confermato o smentito tale eventualità. L'attore di Istanbul, però, nell'ultima storia Instagram pubblicata sul suo account social, ha lasciato un dettaglio che ha iniziato a fare pensare che la storia con Diletta potrebbe non essere ancora finita.

Nell'angolo dello scatto postato da Yaman, infatti, in basso, appare una fotografia della nipotina di Leotta.

Can Yaman potrebbe essere distante da Diletta Leotta per questioni lavorative

Nonostante sia estate e sia un periodo di ferie, Can Yaman e Diletta Leotta sono entrambi impegnati per lavoro. La presentatrice sportiva di Dazn, infatti, è andata in Sardegna per partecipare ad un festival musicale e in provincia di Verona per un rally, mentre Can, dopo essere andato in Puglia e in Campania, è rientrato a Roma per ricominciare a lavorare per la nuova serie televisiva Sandokan.

La coppia del momento, pertanto, potrebbe non vedersi da qualche giorno, soltanto per concentrarsi ognuno sui propri progetti professionali.

Can Yaman è concentrato su Sandokan e non parla della relazione con Diletta Leotta

Can Yaman è di poche parole, ma lascia indizi sul suo profilo social riguardo a cosa accade nella sua vita.

Nella serata di mercoledì 28 luglio, infatti, l'attore turco era in compagnia del suo manager Cüneyt Sayıl e hanno mostrato un dipinto, in cui era raffigurata la locandina di Sandokan e la data di uscita, pianificata per ottobre 2021. Oltre ad avere svelato qualcosa riguardo la sua vita professionale, Can ha lasciato nella storia Instagram parte di una fotografia della nipotina della presentatrice, che potrebbe mettere a tacere le voci della rottura con la fidanzata. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire qualcosa in più dai diretti interessati e per sapere se Can Yaman e Diletta Leotta sono ancora una coppia o se si sono lasciati.