Can Yaman non smette di stupire i suoi fan. Archiviati i Gossip sulla sua relazione con Diletta Leotta, con cui ormai la storia d'amore sembrerebbe naufragata, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno si sta concentrando sul suo lavoro di attore. Nella giornata di mercoledì 29 luglio, infatti, Can è tornato a Roma e ha mostrato nelle sue storie Instagram un dipinto con la locandina di Sandokan e la scritta: ''Ottobre 2021''.

Can Yaman mostra un dipinto con la locandina di Sandokan

Il progetto Sandokan non è fermo, anzi, forse ora sta entrando proprio nel vivo e la conferma è arrivato dall'attore di Istanbul.

Can Yaman, attraverso le sue storie social, ha mostrato un dipinto, tenuto in mano da Cüneyt Sayıl, in cui era stata raffigurata la locandina della nuova serie televisiva. Anche il manager della futura Tigre della Malesia è arrivato a Roma nella stessa giornata in cui Yaman è tornato da Castellammare di Stabia, come verificato sul suo account Instagram. I due attori si sono visti e hanno regalato ai fan la sorpresa.

La locandina di Sandokan con Can Yaman

La locandina di Sandokan, raffigurata nel quadro, mostra Can Yaman con un turbante rosso, con accanto una tigre. La cosa che non è passata inosservata, sotto al nome della nuova serie, è la scritta: ''October 2021''. Manca poco quindi e, anche l'arrivo nella capitale del manager di Can, potrebbe essere la conferma che qualcosa di importante bolle in pentola.

Infatti, da qualche giorno, l'attore di Istanbul si sta dedicando agli allenamenti, forse per prepararsi al meglio per interpretare il ruolo di Sandokan.

Can Yaman è il nuovo Sandokan: 8 puntate da 50 minuti

Nei giorni scorsi erano trapelate indiscrezioni sul nuovo progetto professionale con protagonista Can Yaman che, al momento, era dato come fermo, quasi come se non dovesse andare più in porto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore turco, invece, senza troppi giri di parole o dichiarazioni per smentire i gossip sul suo lavoro, ha messo a tacere le voci circolate sul suo futuro e sul suo ruolo di attore grazie al dipinto con la locandina. Sandokan ci sarà e manca ormai poco alla data di uscita. La nuova soap, prodotta da Lux Vide, avrà 8 puntate, che dureranno 50 minuti ma, al momento, non è ancora chiaro chi acquisterà i diritti per trasmetterla.

Alcuni network americani sembrerebbero interessati ad accaparrarsi la serie televisiva mentre, nel nostro paese, è ancora incerto chi si aggiudicherà la messa in onda fra Rai, Mediaset, Neflix o Amazon Prime. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire altri dettagli su Sandokan e dove si potrà vedere il remake della fiction anni '70, che ha portato al successo Kabir Bedi.