Temptation Island è terminata da qualche giorno e, dopo la fine della messa in onda dell'ultima puntata, i protagonisti del reality sono tornati sui social. Dopo la fine della trasmissione di Canale 5, la vita dei protagonisti è cambiata e, per qualcuno di loro, le strade si sono incrociate. Una delle coppie più discusse dell'ultima edizione del programma è stata quella formata da Manuela e Stefano. La relazione fra i due fidanzati pugliesi è terminata al falò e Carriero è caduta fra le braccia del tentatore Luciano, mentre il compagno ha intrapreso una storia con la single Federica, conosciuta nel villaggio.

Nella giornata di mercoledì 28 luglio, Deianira Marzano ha condiviso alcune segnalazioni ricevute in merito ai concorrenti del reality e ha espresso la sua opinione in merito.

Manuela e Luciano sono una coppia dopo Temptation Island

Manuela e Luciano sono una coppia a tutti gli effetti e i due non si nascondono più. Sui social, infatti, i due ex protagonisti di Temptation Island hanno annunciato di avere iniziato una relazione e hanno iniziato a condividere gli scatti e la loro quotidianità su Instagram. Carriero sembrerebbe molto presa dal suo nuovo amore, al punto che gli ha fatto trovare una sorpresa nella camera da letto, con petali rossi e dediche romantiche, scritte su palloncini rossi. Deianira Marzano, influencer esperta di gossip, ha ricevuto una fotografia da un suo follower con Manuela e il suo compagno Luciano, a piedi, mano nella mano a Brindisi, commentando la fotografia ricevuta e scrivendo: ''Si, credici''.

Temptation Island: Stefano sarebbe stato nelle vicinanze di Manuela e Luciano

Oltre alla fotografia in cui erano immortalati Carriero e Punzo a passeggio per la città pugliese, Deianira ha condiviso anche uno scatto in cui la coppia era stata avvistata a cena in un ristorante. Inoltre, Marzano ha condiviso una segnalazione sui due innamorati in cui un fan le ha scritto: ''Si, ma c'era anche Stefano nelle vicinanze...

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

l'ho incontrato io una mezz'oretta fa". L'influenecer campana ha commentato la vicenda, scrivendo: ''Che inciuci come diciamo a Napoli''.

Stefano dimentica Manuela con Federica, la single di Temptation Island

E se Manuela sembrerebbe avere definitivamente voltato pagina con Luciano, anche il suo ex fidanzato Stefano ha un nuovo amore.

L'ex protagonista di Temptation Island, infatti, ha intrapreso una relazione con la single Federica. Cleo, infatti, ha condiviso con i suoi follower uno scatto mentre bacia Sirena su un divano. Anche in questo caso, Deianira ha ricevuto una segnalazione da una persona che le ha scritto: ''Lei è la ex di un mio caro amico, per cui la conosco bene, onestamente non l'ho mai vista con Stefano qui a Catania, quindi non so se in questo momento voglia cavalcare l'onda o meno con una storia del genere''. Marzano, anche in questo caso, ha parlato di 'inciuci', affermando: ''A me non fate fessa''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se le nuove storie d'amore nate dopo Temptation Island dureranno nel tempo o saranno solo un fuoco di paglia.