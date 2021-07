Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro relazione sentimentale. Nella serata di questo martedì 20 luglio, però Alessandro Rosica ha informato su Instagram che la coppia avrebbe interrotto la relazione in seguito a un litigio: l'esperto di gossip ha affermato di essere certo della notizia comunicata ai suoi follower.

Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta si sarebbero lasciati

Can Yaman e Diletta non sarebbero più una coppia: l'indiscrezione è trapelata attraverso il profilo Instagram di Alessandro Rosica.

L'esperto di gossip, che aveva sempre ritenuto finto il fidanzamento fra il protagonista di "DayDreamer - Le ali del sogno" e la presentatrice sportiva di Dazn, ha pubblicato un post sul proprio account social, nel quale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Yaman e Leotta.

''Signori e signore, non sono felice, sorrido perché è una mia vittoria personale. Ho buttato il sangue su questa storia, su questa finta storia, Can e Diletta Leotta, è appena finita la storia'', ha detto Rosica.

La rottura fra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe arrivata dopo un litigio

Alessandro Rosica ha continuato nel confermare la rottura fra l'attore di Istanbul e la showgirl siciliana, dichiarando: ''Litigio incredibile, è finito il circo.

Mi sto esponendo così solo perché sono sicuro al cento per cento''.

Poi Rosica ha detto che, al momento, a meno che Yaman e Leotta non si inventino qualcosa, la storia d'amore della coppia del momento sarebbe terminata. Inoltre, Rosica ha rivelato che, oltre a lui, soltanto altre due persone erano al corrente di questo avvenimento.

La storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta

La relazione fra l'attore protagonista di "DayDreamer - Le ali del sogno" e la sua fidanzata sembrava procedere a gonfie vele. Nell'ultimo periodo, infatti, la coppia del momento aveva condiviso dei weekend in vacanza insieme in Italia a Como, in Costiera Amalfitana e in Liguria.

La presentatrice sportiva di Dazn, inoltre, si era anche recata anche in Turchia per conoscere la famiglia del suo compagno.

Durante le ferie, la coppia aveva condiviso alcuni scatti e dei video sui propri account social, in cui erano apparsi felici e sorridenti.

Alessandro Rosica non ha rivelato nessun dettaglio riguardo al contenuto del litigio che sarebbe avvenuto fra Yaman e Leotta e, pertanto, non è possibile al momento sapere chi abbia eventualmente deciso di interrompere la relazione o se sia stata una scelta condivisa.

Nel frattempo, Can e Diletta, non sono ancora intervenuti in merito, né per confermare la rottura del fidanzamento, né smentire il gossip circolato nelle ultime ore. Non resta quindi che attendere un po' di tempo, per scoprire qualche dettaglio in più in merito alla vicenda.