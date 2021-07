Can Yaman e Diletta Leotta sono finiti al centro del Gossip negli ultimi giorni, per via di alcune indiscrezioni trapelate in rete riguardo alla fine della loro relazione. Nel frattempo, Can è stato avvistato in Puglia, in compagnia di Roberto Macellari, mentre Diletta, in base alle ultime segnalazioni ricevute da Deianira Marzano, potrebbe avere scelto la Costiera Amalfitana per concedersi qualche giorno di vacanza.

Can Yaman in Puglia senza Diletta Leotta

Nella giornata di venerdì 23 luglio, in rete è circolata una foto di Can Yaman, scattata all'esterno di un bar di Otranto, mentre era seduto a un tavolino all'aperto, in compagnia di Roberto Macellari.

Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno sarebbe quindi in vacanza e non a Roma. Can non ha condiviso nulla sui social riguardo la sua trasferta insieme al suo amico. Nel frattempo, le voci sulla rottura con Diletta Leotta si fanno più insistenti e la fidanzata non lo avrebbe raggiunto in Puglia, ma sarebbe in un'altra località.

Diletta Leotta avrebbe affittato una casa al mare e tace su Can Yaman

Deianira Marzano ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune segnalazioni riguardo alla fidanzata di Can, che sembrerebbe essere in Costiera Amalfitana. L'influencer campana, infatti, ha ricevuto alcune segnalazioni riguardo la presentatrice sportiva di Dazn dai suoi follower. Una persona ha scritto a Deianira: ''Diletta Leotta è in Costiera Amalfitata, oggi l'ho vista alla Conca del sogno da sola...

si dice che abbia affittato un appartamento da sola a Massa Lubrense. È scesa per l'ora di pranzo al ristorante''. In un altro messaggio privato a Marzano, una fan le ha scritto: ''Io sono stato lì a pranzo e il mio skipper della barca mi ha detto che è scesa all'ora di pranzo. Ti mando la foto della villa che si è affittata, per niente accessibile.

Questa villetta bianca. Dicono che non scenda mai e addirittura era accessibile con una porta dentro il muro di pietra''.

Can Yaman potrebbe non essere più fidanzato con Diletta Leotta

Mentre i rumors sulla fine della loro storia d'amore si fanno più insistenti, la coppia del momento non ha né smentito, né confermato le indiscrezioni circolate.

Sia Can Yaman, che Diletta Leotta, infatti, da qualche giorno non si vedono più insieme e non stanno condividendo dediche o post sui loro profili Instagram per far capire che le cose fra di loro vadano per il verso giusto. Recentemente, l'attore turco ha lanciato il suo sito internet dove ha iniziato la prevendita del suo profumo e, in quell'occasione, la compagna non ha sponsorizzato il nuovo progetto professionale del compagno. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati, per capire cosa stia succedendo.