Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Brave and Beautiful, che narra la tormentata storia d'amore fra Cesur e Suhan. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 26 al 30 luglio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla fuga di Fugen dall'ospedale, sul matrimonio di Thasin e Adalet, sulle indagini svolte da Rifat per rintracciare Mithat e sul doppio gioco di quest'ultimo.

Fugen scappa dall'ospedale

Le anticipazioni di Brave and Beautiful ci segnalano che approfittando di una disattenzione dell'infermiera, Fugen scapperà nel bosco per poi essere ritrovata da Thasin che la riporterà a casa di Cesur. Nonostante ciò, la donna accuserà il suo salvatore di essere un assassino nel corso del matrimonio di Sirin e Kemal. Suhan cercherà di giustificare la donna agli occhi del padre affermando che soffre di Alzheimer e non sa quello che dice. A quel punto, Thasin contatterà Mehmet e gli chiederà di indagare sulla morte della moglie e del figlio di Hasan Karahasanoglu. La versione ufficiale che gli racconterà Mehmet sembrerà tranquillizzarlo.

Dopo aver saputo che Thasin potrebbe collaborare con alcune aziende per costruire dei grattacieli a Korludag, Cesur chiederà a Rifat di scoprire se la notizia corrisponde a verità.

Korhan chiederà a Cahide di farle conoscere Aysa, per chiederle di assistere la moglie durante tutta la gravidanza. Più tardi, Korhan cambierà idea e chiederà con successo a Hulya di trasferirsi a casa loro per assistere Cahide, suscitando la rabbia di quest'ultima. Cesur acquisterà le terre di tutti i contadini vessati da Thasin, per avviare in zona una produzione di olio di semi di zucca.

Thasin deciderà di sposare Adalet, suscitando enorme disappunto nei suoi famigliari. Suhan sarà talmente affranta dalla notizia da decidere di ubriacarsi in compagnia di Cesur.

Thasin sposa Adalet

Dopo il matrimonio, Adalet cercherà di riappacificarsi con Suhan, mentre Bulent scoprirà che Julia ha confidato a Turan che il figlio che aspetta è il suo.

Più tardi, Cahide e il marito decideranno di sbarazzarsi definitivamente dei ricatti di Turan, chiedendo anche a Cesur di aiutarli. Dopo aver visto una foto di famiglia di Suhan, Rifat riuscirà a rintracciare un vecchio amico di Hasan e Thasin, Mithat, decidendo poi di andare a trovarlo insieme a Cesur. Quello che i due giovani non sanno è che Mithat in realtà è un informatore di Thasin. Nel frattempo, Mihriban contatterà un'esperta d'arte per scoprire chi era il possessore di uno dei quadri che è stato venduto a Thasin.