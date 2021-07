Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quanto è venuta a galla la loro relazione. Nella serata di giovedì 29 luglio, Rosica ha fatto una diretta sul suo profilo Instagram ed ha parlato della coppia del momento, confermando nuovamente che il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la conduttrice sportiva si sarebbero lasciati e non si vedrebbero da qualche giorno, trascorrendo il tempo in località diverse.

Can Yaman lontano da Diletta Leotta

Alessandro Rosica ha iniziato la diretta sul suo account social, dando spazio a commenti sulla storia d'amore fra Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta, affermando: ''Ormai non è più come prima, ormai c'è poco da svelare.

Ormai si è capito. Dodici giorni che non stanno insieme, già prima, ormai dodici giorni separatissimi''. L'attore di Istanbul e la presentatrice, infatti, stanno trascorrendo le vacanze in località diverse. Mentre Diletta si è recata in Sicilia e in Sardegna, Can è andato in Puglia, in Salento e in Campania, a Castellammare di Stabia, per poi fare rientro a Roma.

Can Yaman potrebbe andare in Sardegna, mentre Diletta Leotta a Montecarlo

Nel frattempo, fra le indiscrezioni trapelate in rete ed anche nella diretta di Rosica, sembrerebbe che Can Yaman potrebbe recarsi a breve in Sardegna per trascorrere qualche altro giorno di vacanza. A tal proposito, Alessandro ha dichiarato: ''Volevo ricordarvi che questo può andare ovunque, pure a Milano, ma non è detto che va da Diletta, cioè, quindi, regolatevi''.

Dopo avere terminato la diretta su Instagram, Alessandro ha informato i suoi follower degli spostamenti della conduttrice sportiva di Dazn, scrivendo: ''Ogni promessa è debito, Diletta è a Milano e poi andrà a Montecarlo, quindi basta raccontare frottole''.

Can Yaman non rilascia dichiarazioni sulla storia con Diletta Leotta

Mentre in rete si diffondono rumor riguardo alla presunta rottura del loro fidanzamento, i diretti interessati non hanno confermato, né smentito le voci sul loro conto.

Sia Yaman, che Leotta, infatti, non hanno ancora comunicato la fine della loro storia d'amore. Can, al momento, è concentrato sui nuovi progetti professionali come imprenditore, lanciando il suo profumo e come attore, preparandosi per interpretare il ruolo di Sandokan. Diletta, invece, si è recata in Sardegna per partecipare ad un evento musicale, poi in provincia di Verona ad un rally e sembrerebbe in procinto di partire per Montecarlo.

Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire qualche dettaglio in più su quanto accaduto alla coppia e se la loro relazione sia giunta veramente al termine.