Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera americana 'Beautiful', che narra gli amori, le passioni e gli intrighi di due potenti famiglie proprietarie di alcune aziende di moda. Le nuove trame di questa settimana si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 1° al 7 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dolori fisici di Steffy e sul suo ritorno a casa, sulle menzogne di Sally, sul ritorno di Shauna (e i sentimenti che prova Ridge nei suoi confronti) e sulla partenza di Brooke.

Steffy viene dimessa

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che, dopo essersi risvegliata dal coma, Steffy combatterà strenuamente contro il dolore provocato dalle costole rotte. Inizialmente, la giovane rifiuterà di assumere gli antidolorifici per convincere i suoi famigliari e i medici di stare abbastanza bene, tanto da non averne bisogno. In seguito, però, Steffy non potrà più mentire per facilitare le sue dimissioni e sarà costretta ad accettare gli antidolorifici che le sono stati prescritti. Nel frattempo, Liam ed Hope organizzeranno un comitato di benvenuto per il ritorno a casa della Forrester. Nel corso della sua convalescenza, Steffy continuerà a rifiutare gli antidolorifici, facendo preoccupare moltissimo suo padre Ridge.

Un giorno, però, si presenterà inaspettatamente il dottor Finnegan alla sua porta per farle una visita e le cose cambieranno.

Shauna ritorna in città

Dopo essere stata ricoverata per un attacco di panico, Sally chiederà perdono a Wyatt, mentre la dottoressa Escobar farà la stessa cosa con Flo per evitare che quest'ultima la denunci.

Poco dopo, Wyatt e Flo racconteranno a Katie tutte le menzogne di Sally, lasciandola senza parole. Esterrefatta all'idea di essersi fidata della giovane, Katie deciderà di affrontarla per chiederle spiegazioni. Nel frattempo, Wyatt e Flo vivranno un momento di forte vicinanza, senza sapere che Shauna è tornata a Los Angeles.

Più tardi, la donna avrà modo di incontrare la figlia per chiederle cosa sia successo veramente con Sally. Nonostante ciò, Flo si convincerà che la madre sia ritornata in città soltanto per Ridge e non per lei. Brooke si impegnerà a non voler più ripetere gli errori del passato, cercando di consolidare il suo rapporto col marito. Poco dopo, la Logan deciderà di lasciare la città per andare a trovare Bridget, e ritrovare la sua serenità mentale. Donna le sconsiglierà di lasciare Ridge da solo, ma Brooke insisterà nel portare avanti la sua decisione. Il Forrester le prometterà amore eterno prima di salutarla, anche se pochi attimi prima era concentrato a ripensare a tutte le serate passate insieme a Shauna a Las Vegas.