Si continua a parlare della coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta ore dopo le voci di crisi e rottura. A ribadire tutto ciò è l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, il quale sostiene che il rapporto tra i due sarebbe definitivamente al capolinea. Da un po' di tempo, infatti, Can e Diletta non figurano più assieme e questo ha fatto scattare il campanello d'allarme. Tuttavia, secondo Rosica, nonostante la rottura, sarebbero rimasti in buoni rapporti.

Si parla di addio tra Can Yaman e la fidanzata Diletta

Nel dettaglio, in seguito al famoso viaggio in Turchia, durante il quale Can Yaman ha avuto modo di presentare i suoi familiari alla fidanzata Diletta Leotta, sono diventati sempre meno i momenti in cui i due sono stati visti insieme.

La coppia è "sparita" dai radar social: niente più storie o foto delle loro vacanze insieme. Ognuno, per conto suo, ha ripeso in mano le redini della sua vita.

E così mentre Diletta Leotta postava scatti della sua vacanza in Sardegna con le amiche, Can Yaman è stato paparazzato prima in Puglia e successivamente in Campania, dove si è fatto "coccolare" dalle tantissime fan che lo osannano come un vero e proprio divo.

Il retroscena di Rosica sull'addio tra Can e Diletta

Ma qual è la realtà dei fatti tra i due protagonisti del gossip di questa estate 2021? A fare un po' di chiarezza ci ha ripensato Alessandro Rosica che, dal suo profilo Instagram, ha fatto una diretta in cui ha raccontato come starebbero le cose tra Can Yaman e Diletta Leotta in questo momento.

A quanto pare, infatti, i due si sarebbero detti addio definitivamente e sempre secondo l'esperto di gossip, da un po' di tempo non ci sarebbero più incontri.

"Non possono osare attualmente l'ufficialità", ha creato Rosica sottolineando il fatto che i due potrebbero avere ancora degli "accordi" con sponsor e giornali.

"Hanno interrotto tutti i rapporti ma, per il bene di entrambe e per evitare che esca qualcosa di brutto fuori, hanno deciso di rimanere in buoni rapporti", ha detto Rosica svelando così il retroscena sulla coppia Can-Diletta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il prolungato silenzio della coppia Can-Diletta sulle voci di rottura

Sta di fatto che, a distanza di un po' di giorni dai rumor sempre più insistenti sulla loro rottura, sia Yaman che la Leotta, hanno continuato a non prendere la parola sui social.

I due preferiscono il silenzio ormai senza dare minimamente adito a queste indiscrezioni che li riguardano e che li vedrebbero lontani e separati l'uno dall'altro.

Riusciranno a far chiarezza finalmente su questa situazione? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane.